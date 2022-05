Pogoda ponownie nas zaskoczy. Południe polski zasypie saharyjski pył

W tym tygodniu raczej nie powinniśmy spodziewać się wielkich rewolucji w pogodzie. Niestety na moment będziemy musieli zapomnieć o wysokich temperaturach. Dobrą informacją dla rolników i leśników jest to, że najbliższe dni przyniosą opady. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będą one zbyt obfite.

Pogoda nareszcie się uspokoi

Po pełnym pogodowych zwrotów akcji weekendzie nareszcie czeka nas chwila uspokojenia w pogodzie. W poniedziałkowe popołudnie na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C na zachodzie i 17-18 st. C w centrum i na wschodzie. Chłodniej jedynie nad morzem. W Gdańsku słupek rtęci zatrzyma się na 15. kresce, a we Władysławowie na 12. W poniedziałek nie powinien dokuczać nam silny wiatr.

Nieco cieplej zapowiada się wtorek. W całym kraju na termometrach zobaczymy nawet 21-23 st. C. Chłodniej będzie jedynie w pasie od Krakowa, przez Częstochowę, Kalisz, Łódź, Bydgoszcz, aż po Koszalin i Słupsk. Tu odnotujemy maksymalnie 15-18 st. C. Od wtorku do środy powinniśmy spodziewać się nieco silniejszych podmuchów wiatru w całym kraju.

Najbliższe dni przyniosą również opady deszczu. Nie będą one jednak obfite. Na niewielki żart dotyczący ich ilości pozwoliło sobie IMGW-PIB. „Przepis na mokrą pogodę do czwartku? Wg prognozy numerycznej: szczypta deszczu w poniedziałek na wschodzie, 2 łyżki deszczu we wtorek i środę prawie w całym kraju, łyżka deszczu w czwartek głównie na wschodzie i północy” – napisano w niedzielę wieczorem. Do wpisu dołączona była grafika przedstawiająca prognozowane opady.

Kolejne dni prawdopodobnie przyniosą pogorszenie pogody. Padać będzie coraz więcej, a temperatury spadną znacząco poniżej 20. kreski. O ile jeszcze w czwartek na południe od linii Gorzów Wielkopolski, Warszawa, Ciechanowiec będziemy notować 20-23 st. C, o tyle na północ od niej będzie to na ogół maksymalnie 16-19 st. C. Zdecydowanie gorzej zapowiada się weekend. W sobotę odnotujemy maksymalnie 15 st. C na zachodzie, 13-14 st. C w centrum, a w pozostałych regionach temperatura może nie przekroczyć 11 st. C.

Saharyjski pył dotrze na południe Polski

Żeby jednak w pogodzie nie było zbyt nudno, w poniedziałek po południu zaskoczeni mogą być mieszkańcy południowej Polski. Właśnie wtedy do naszego kraju może dotrzeć fala pyłu saharyjskiego. Jeżeli więc w ciągu dnia wasze samochody pokryją się warstwą dziwnego pomarańczowego nalotu, wiedzcie, że to drobinki piasku z największej pustyni świata.

