Pogoda szykuje niespodziankę na początek czerwca. Prognoza długoterminowa od IMGW-PIB

Wtorek będzie ostatnim dniem ze względnie wysoką temperaturą i słoneczną aurą. W wielu miejscach już od południa, a na terenie całego kraju już od środy, niebo zasnuje gęsta warstwa chmur. Temperatura nieco spadnie. Jeszcze we wtorek niebezpiecznie może zrobić się na zachodzie kraju. Na zachód od linii Koszalin-Opole istnieje ryzyko pojawienia się burz. IMGW wydało dla tych regionów ostrzeżenia pierwszego stopnia, które przy samej granicy będą obowiązywały od godziny 13 do 20, a nieco dalej na wschód od 15 do 21.

Pogoda na najbliższe dni. Szaruga przejmuje kontrolę nad aurą

Z najnowszych modeli wynika, że najbliższe dni przyniosą zdecydowaną zmianę w pogodzie. Miejsce słońca i dość wysokiej temperatury zajmą chmury i ochłodzenie. Jeszcze tylko we wtorek na znaczącym obszarze Polski będziemy odnotowywać 20-24 st. C. Spadek temperatury odczuwalny będzie jednak w Małopolsce, gdzie już dziś odnotujemy maksymalnie 14-16 st. C i w okolicy Słupska, gdzie słupki rtęci nie przekroczą 17 st. C.

„Zarówno wcześniejsze jak i obecne wyliczenia naszych modeli numerycznych prognozują, iż cały tydzień, z drobnymi wyjątkami, będzie chłodny a miejscami nawet zimny. Odczucie zimna potęgował będzie silniejszy wiatr. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualne dane radarowe” – informują meteorolodzy z IMGW-PIB i przypominają, że wychodząc z domu, warto pamiętać o zabraniu kurtki przeciwdeszczowej lub parasola.

W środę na wschodzie temperatura może nie przekroczyć 16-17 st. C. Cieplej będzie na zachodzie, choć tu również nie odnotujemy więcej niż 20-21 st. C. W czwartek nieco się ociepli na północy, gdzie termometry będą wskazywały 15-19 st. C. W pozostałych regionach będzie do 20-21 st. C.

Załamanie pogody w weekend

Niestety nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały weekendowe wyjazdy. Już w piątek czeka nas znaczne ochłodzenie. Temperatura na północy spadnie do zaledwie 11-12 st. C. W pozostałych regionach będziemy odnotowywać 15-17 st. C. Bardzo zbliżone wartości zobaczymy na termometrach również w kolejnych dniach.

Dodatkowo przez Polskę będzie przechodziła strefa opadów. Podczas weekendu deszczu możemy spodziewać się w zasadzie w całym kraju, ale najwięcej spadnie go na północy. Warto jednak dodać, że opady będą raczej niewielkie. Ulewy są mało prawdopodobne.

Pogoda długoterminowa na czerwiec. Jest szansa na uderzenie ciepła

IMGW-PIB podzieliło się również modelem i mapą pogodową, na której przedstawiona jest dobowa temperatura na pierwsze dni czerwca. Wiele wskazuje na to, że jeżeli przewidywania się sprawdzą, początek nowego miesiąca przyniesie ocieplenie.

Już po niedzieli do naszego kraju zacznie dopływać nieco cieplejsze powietrze, ale na gwałtowne ocieplenie nie mamy co liczyć. Chłodniej zapowiada się niestety kolejny weekend, ponieważ na terenie całego kraju dobowa temperatura wyniesie ok. 10-15 st. C.

Wraz z nadejściem czerwca słupki rtęci powinny zacząć nieśmiało rosnąć. Już w Dzień Dziecka zbliżą się do 20 st. C, a być może nawet nieśmiało je przekroczą. Każdy kolejny dzień będzie przynosił coraz wyższe wartości. Dzięki temu już 3 czerwca słupki rtęci mogą zbliżać się do 30 st. C. Niestety w kolejnych dniach temperatura ponownie może spaść w okolice 15-18 st. C.

