Weekend z załamaniem pogody. IMGW ostrzega połowę kraju

Piątek w całym kraju zaczął się bardzo pochmurnie. Niestety w kolejnych godzinach nie powinniśmy spodziewać się poprawy. Aurę dodatkowo będą psuły porywy wiatru i kolejne opady deszczu. Te ostatnie są jednak dobrą wiadomością, ponieważ wody potrzebują lasy i wysuszona ziemia.

Pogoda będzie niebezpieczna. Są ostrzeżenia IMGW

Piątek będzie dopiero wstępem do tego, co spotka nas podczas weekendu. Na termometrach zobaczymy jeszcze 20-22 st. C na Podkarpaciu i 17-19 st. C w pozostałych regionach. Pierwszy powiew chłodu odczują mieszkańcy Suwałk i Koszalina, gdzie temperatura może spaść do 14-15 st. C.

Dodatkowo piątek przyniesie silniejsze porowy wiatru. Kraj zostanie dziś podzielony na dwie części. Na północ od linii Siedlce – Skierniewice – Kalisz – Leszno – Żegań IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, którego porywy mogą dochodzić do 85 km/h lub jego średnia siła będzie utrzymywać się na poziomie 55 km/h. Alert będzie obowiązywał w godzinach 13-21.

Jeszcze mocniej wiać będzie nad samym morzem. We wszystkich powiatach na zachód od Trójmiasta obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Tu wiatr może wiać ze średnią prędkością nawet 85 km/h lub w porywach przekraczać 100 km/h. Alerty na Wybrzeżu będą obowiązywały od godziny 9 do 21.

Dodatkowo w piątek na południu kraju mogą pojawić się burze. W ich trakcie może dojść do intensywnych opadów. Zagrożeniem będzie również silny wiatr.

Sobota i niedziela pod znakiem załamania pogody

W kolejnych dniach weekendu nie spodziewajmy się pogodowych zmian na lepsze. Sobota również upłynie pod znakiem silnego wiatru. Dodatkowo odnotujemy znaczny spadek temperatury. Na Wybrzeżu i w Suwałkach odnotujemy maksymalnie 10-14 st. C. W pozostałych regionach słupki rtęci będą zatrzymywać się na wysokości 14-17 st. C. Na północy możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu.

W niedzielę strefa opadów przesunie się na południe kraju, a wiatr osłabnie. Niestety nie oznacza to powrotu słońca i wysokich temperatur. Niebo nadal będą przysłaniały gęste chmury, a na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C w woj. zachodniopomorskim, przez 17-18 st. C w centrum, do 19-20 st. C na południu i południowym wschodzie. Zdecydowanie chłodniej będzie jedynie w rejonie Zakopanego, gdzie słupek rtęci zatrzyma się w pobliżu 12. kreski.

Poprawy aury nie powinniśmy spodziewać się również w poniedziałek. Nowy tydzień przywita nas kolejną porcją opadów, a temperatury będą zbliżone do tych z niedzieli.