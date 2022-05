Polarne powietrze nad Polską. Pogoda w weekend rozczaruje, w Tatrach śnieg

Pogodę w sobotę i niedzielę kształtują niże i wędrujące z zachodu fronty atmosferyczne. To one sprawią, że będzie chłodno, deszczowo i wietrznie. Miejscami mogą wystąpić burze. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie z domieszką powietrza pochodzenia arktycznego.

Sobota w całym kraju będzie pochmurna - zapowiadają synoptycy IMGW. We wszystkich rejonach Polski podobna temperatura - od 13 stopni w Gdańsku, Olsztynie czy Białymstoku przez 15 w centrum kraju: w Warszawie i Łodzi, po 15-16 na zachodzie i południu. W wielu miejscach można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, którym niekiedy będą towarzyszyć burze.

Deszczowa sobota

W północnej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Mniej deszczu spadnie na południu Polski, bo jedynie 1-5 l/mkw. Opady nie wystąpią jedynie na Podkarpaciu. Zagrzmi na Mazurach i Podlasiu, gdzie mogą pojawić się burze z opadem do 15 l/mkw.

Załamanie pogody w górach

Na trudne warunki muszą przygotować się wielbiciele gór. IMGW zapowiada, że wysoko w Beskidach wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na szczytach Tatr - śniegu. Temperatura maksymalna od 13°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C Tatr, wysoko w Beskidach od 3°C do 7°C, na szczytach Tatr około -1°C. Będzie dość silnie wiało z zachodu - w porywach do 60, a wysoko w górach - nawet 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na silny wiatr

W sobotę do godzin popołudniowych (według aktualnych danych alerty wygasną o godz. 17 w dniu 28.05) obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Mocnych podmuchów w porywach do 80 km/h należy spodziewać się niemal w całym kraju, poza północnymi województwami i terenami na południe od Katowic, Krakowa i Rzeszowa.

Prognoza na niedzielę

W niedzielę będzie na ogół pochmurno z rozpogodzeniami. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane bez opadów. Termometry pokażą od 13℃ na Suwalszczyźnie, przez 16℃ w centrum kraju, aż po 18℃ na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.