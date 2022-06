Ciśnieniowy horror dla meteopatów. Pogoda szykuje rewolucję po weekendzie

Piątek upłynie pod znakiem bardzo przyjemniej pogody. Na niebie nie zobaczymy zbyt wielu chmur, nie powinno padać, a na dodatek temperatury niemalże w całym kraju osiągną 20-26 st. C. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i w okolicy Zakopanego, gdzie na termometrach zobaczymy zaledwie 16-19 st. C.

„Ciśnieniowa jazda kolejką górską”

Najbliższe dni nie będą zbyt przyjemne dla meteopatów. Jak informuje IMGW-PIB ciśnienie będzie regularnie wzrastać i spadać, a to dotkliwie odczują osoby wrażliwe na takie wahania. „Przed nami, wg prognozy modelu, ciśnieniowa jazda kolejką górską. Jutro ciśnienie zacznie rosnąć, ale już wieczorem zacznie oddziaływać płytki niż znad Czech. W niedzielę znów wzrost ciśnienia a w poniedziałek kolejny spadek” – poinformowali meteorolodzy za pośrednictwem Twittera.

Na tym złe wiadomości na najbliższe dni się nie kończą. O ile piątek i niedziela upłyną nam pod znakiem pogodnej aury, o tyle w sobotę będą się nią cieszyć jedynie mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. W sobotę intensywne opady deszczu spodziewane są na południu kraju. Na Śląsku może spaść nawet 36 mm deszczu.

Sobota przyniesie spory spadek temperatury w woj. świętokrzyskim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Temperatura osiągnie tu zaledwie 15-17 st. C. Cieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie – do 26 st. C. W pozostałych regionach na termometrach zobaczymy od 20 do 24 st. C. Zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu będzie niedziela. Na zachodzie termometry wskażą wówczas nawet 27-28 st. C. W pozostałych regionach odnotujemy przyjemne 22-25 st. C. Tylko w Zakopanem będzie chłodniej – do 19 st. C.

Pierwsza połowa czerwca pod znakiem deszczu i intensywnych opadów

Z najnowszych prognoz długoterminowych na czerwiec wynika, że aż do Bożego Ciała (16 czerwca) pogoda będzie przynosiła opady deszczu. Możliwe są nawet ulewy. Nie powinniśmy również spodziewać się upałów. Około 30 st. C odnotujemy wyłącznie w poniedziałek 6 czerwca i wtorek 14 czerwca. W pozostałe dni będziemy odnotowywać od 20 do 26 st. C.

Chłodno zapowiada się również Boże Ciało. Jeżeli prognozy długoterminowe się sprawdzą, to najcieplej będzie na południu i północnym wschodzie, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 22. kresce. U podnóża Tatr temperatura spadnie do zaledwie 14 st. C, a nad morzem do 17-18 st. C. W pozostałych regionach odnotujemy ok. 19-20 st. C. Niestety niskiej temperaturze mają towarzyszyć intensywne opady deszczu.

