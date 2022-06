Upalne dni, a następnie burze i ulewy. Najnowsze prognozy

W niedzielę, na przeważającym terenie kraju czeka nas pogodna, a nawet słoneczna aura. Więcej chmur pojawi się jedynie lokalnie nad ranem na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie do 25-26℃ na południu i południowym zachodzie kraju, choć miejscami na krańcach zachodnich temperatura może wzrosnąć do 27℃. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Poniedziałek

W poniedziałek do Polski zachodniej dotrze system frontów atmosferycznych związanych z niżem znad Morza Północnego, który w ciągu kolejnych dni powoli będzie się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Przyniesie on w wielu miejscach duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze. Powolny ruch tego układu spowodowany będzie barierą w postaci wyżu znad Europy Wschodniej.

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie od małego i umiarkowanego na wschodzie do dużego na zachodzie kraju, z przelotnymi opadami deszczu i burzami w województwach zachodnich. W czasie burz opady opady mogą być intensywne, spadnie do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22℃ w Suwałkach, przez 24℃ w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, do 26-27℃ na południu i w centrum. Wiatr powieje ze słabą siłą, na zachodzie z kierunku zachodniego, a na wschodzie z południowego wschodu.

Wtorek

We wtorek czeka nas zachmurzenie od umiarkowanego do dużego w pasie zachodniej i centralnej Polski. Wystąpią tam również przelotne opady deszczu oraz burze, podczas których spadnie do 20-30 litrów na metr kwadratowy. Pogodnie będzie we wschodnich regionach. Temperatura maksymalna osiągnie od 22℃ w Szczecinie do 27℃ w Rzeszowie. Wiatr będzie słaby, zmienny.

