Powiew lata na początek tygodnia. Później pogoda zaskoczy „afrykańskim oddechem”

Poniedziałek zaskoczył wysoką temperaturą już o poranku. W ciągu dnia również możemy liczyć na przyjemne wartości na termometrach. W zasadzie w całym kraju zobaczymy na nich 26-28 st. C. Wyjątkiem będzie zachód, gdzie słupki rtęci zatrzymają się w pobliżu 20-24 st. C. Tu niestety możemy spodziewać się opadów deszczu.

Wtorek jeszcze cieplejszy. Później pogoda ponownie zaskoczy

Jeszcze cieplej powinno być we wtorek. Wówczas termometry w Warszawie wskażą nawet 28 st. C, a jeszcze o stopień cieplej może być na Podkarpaciu. W centrum, na południu i na wschodzie kraju odnotowywać będziemy ok. 25-27 st. C. Wyjątkiem ponownie będą regiony zachodnie, gdzie słupki rtęci nie przekroczą 21. kreski. Nieco niższe wartości odnotujemy również na północy, gdzie prognozowane są maksymalnie 22-24 st. C.

Środa przyniesie ochłodzenie. Na południu temperatura spadnie do 20 st. C, a w centrum i na wschodzie odnotujemy 20-23 st. C. Cieplej zrobi się za to na zachodzie. Na termometrach zobaczymy tam 22-24 st. C. Najwyższych temperatur powinniśmy spodziewać się w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie słupek rtęci zatrzyma się na 26. kresce.

W czwartek strefa ciepła obejmie północno-zachodnią część kraju. Ponownie najwyższe wartości na termometrach zobaczymy w woj. kujawsko-pomorskim – 28 st. C. Na południu i wschodzie będzie nieco chłodniej, bo na ogół odnotujemy 21-24 st. C. Wyjątkiem będzie Podkarpacie z temperaturą sięgającą 27 st. C.

Niestety przyjemnym temperaturom stale będą towarzyszyły opady deszczu. Aż do czwartku powinniśmy spodziewać się burz, a opady będą migrowały. We wtorek podzielą Polskę na pół. Na wschodzie nadal będzie słonecznie, podczas gdy na zachodzie niebo zasnują chmury. W środę sytuacja się odwróci. To na wschodzie spodziewamy się opadów. Te najintensywniejsze wystąpią jednak na południu kraju. W czwartek najwięcej deszczu również spadnie na południu, ale opadów powinniśmy spodziewać się również w centrum i na zachodzie.

twitter

Pogoda na kolejne dni. „Afrykański oddech” uderzy po weekendzie?

IMGW-PIB ma dobre wiadomości dla wszystkich stęsknionych za upałem. Już pod koniec tygodnia lub w poniedziałek 13 czerwca może zalać nas fala afrykańskiego żaru. „Wg prognozy numerycznej istnieje duża szansa, że pod koniec tygodnia, lub w poniedziałek 13.06, zobaczymy na termometrach ponad 30 st. C. Zanim jednak odczujemy w kraju afrykański oddech, do czwartku maksymalna temperatura wyniesie 26 st. C – 29 st. C” – informują synoptycy z IMGW-PIB.

twitterCzytaj też:

Upalne dni, a następnie burze i ulewy. Najnowsze prognozy