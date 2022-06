Pogoda długoterminowa na czerwiec. Żar poleje się z nieba. Chwilę wcześniej ogromny spadek temperatury

Po bardzo ciepłym poniedziałku czeka nas kilka dni z nieco chłodniejszą aurą. Wtorek przyniesie już zdecydowanie niższe wartości na termometrach. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie odnotujemy 28℃. W pozostałych regionach temperatura utrzyma się na poziomie 20-24℃. Od morza aż po góry mogą pojawiać się opady deszczu.

Pogoda długoterminowa na czerwiec. Afrykański żar zaleje nas w weekend

W tym tygodniu najniższe temperatury odnotujemy w środę i w piątek. Szczególnie zimno zapowiada się drugi z tych dni, kiedy to w centrum odnotujemy zaledwie 16-17℃. Cieplej będzie za to na zachodzie – do 20℃. a najwyższymi wartościami na termometrach cieszyć będą się mieszkańcy Polski północno-wschodniej. Tu słupki rtęci zatrzymają się na 25. kresce. Niestety aż do soboty włącznie na terenie całego kraju będą występowały opady deszczu. 10 czerwca będą one obfite na południu kraju, ale mocniej popada również w centrum.

Wyraźną zmianę pogody odczujemy w weekend. Już w sobotę zacznie się ocieplać i na Suwalszczyźnie temperatura wzrośnie nawet do 27℃. podczas gdy na pozostałym obszarze kraju odnotujemy 20-25℃ (poza Podkarpaciem, gdzie słupki rtęci nie przekroczą 20. kreski). Prawdziwy żar z nieba poleje się jednak w kolejnych dniach. W niedzielę na zachodzie termometry wskażą 30℃. a na pozostałym obszarze Polski odnotujemy 25-27℃. Upałem powita nas nowy tydzień.

W poniedziałek na zachodzie odnotujemy nawet 34℃. a na pozostałym obszarze będzie niewiele chłodniej, bo do 27-30℃. We wtorek fala gorącego powietrza przesunie się w głąb kraju (najcieplej będzie na południu, w centrum na wschodzie), a z północnego zachodu wkroczy do nas masa chłodniejszego powietrza. Środa i czwartek (15-16 czerwca) upłynął pod znakiem nieco niższych temperatur (22-25 st. C). Załamanie czeka nas w piątek (19-21 st. C), ale od soboty 18 czerwca kontrolę nad aurą ponownie będą przejmowały upały.

Gorącej aurze towarzyszyć będą opady deszczu. Na ogół nie będą one intensywne, jednak momentami szczególnie na zachodzie może popadać nieco mocniej.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami

Zanim jednak do Polski dotrze fala upałów, przyjdzie nam się zmierzyć z burzami i gradobiciami. Na wtorek 7 czerwca IMGW-PIB wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tymi zjawiskami dla znacznego obszaru Polski.

Alerty będą obowiązywały w pasie od Elbląga i Suwałk, przez Konin i Siedlce, aż do południowej granicy z Czechami i Słowacją. W centrum szczególną uwagę trzeba zachować w godzinach 13-23. Bliżej wschodniej granicy oraz na wschód od Rybnika ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 15 do 1 w nocy.