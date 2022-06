Pogoda znów namiesza i podzieli Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku województw

Wtorek przyniósł w wielu regionach bardzo wysokie temperatury i niebezpieczne burze z intensywnymi opadami i porywistym wiatrem. Wszystko wskazuje na to, że taka aura towarzyszyć będzie nam jeszcze przez kilka najbliższych dni.

Pogoda podzieli Polskę. Burze w centrum, na wschodzie i południu kraju

Jak prognozują synoptycy z IMGW-PIB w środę nasz kraj będzie podzielony na dwie części. Centralna i wschodnia Polska nadal będą cieszyć się wysokimi temperaturami, podczas gdy na północy i zachodzie ochłodzi się do 17-20 st. C.

Tam, gdzie na termometrach nadal będą widniały wysokie wartości, powinniśmy spodziewać się gwałtownych burz. IMGW-PIB wydało już ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i gradobiciami. Alerty obowiązują na wschód od linii Racibórz – Łask – Ozorków – Łowicz – Grajewo. Innymi słowy, grzmieć i padać będzie od województwa śląskiego, przez łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie aż po podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Środowym zjawiskom mogą towarzyszyć opady deszczu nawet do 35 mm, grad i porywy wiatru osiągające nawet 75 km/h.

Pogoda na kolejne dni. Zmian na razie nie widać

Kolejne dni raczej nie przyniosą drastycznych zmian pogody. Czwartek, podobnie jak środa, upłynie nam pod znakiem burz. Grzmieć może w całym kraju, jednak najgwałtowniejsze zjawiska wystąpią na obszarze od Warmii i Mazur, po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. „Będą im towarzyszyć opady deszczu do 30-40 mm, a porywy wiatru mogą sięgać nawet 80 km/h. Nadal najcieplej będzie na wschodzie, tam do 29 st. C, najchłodniej na zachodzie, około 20 st. C” – dodają meteorolodzy z IMGW-PIB.

Burze wystąpią również w piątek, wówczas najbardziej zagrożone będą regiony wschodniej i południowej Polski. Piątek, a także weekend przyniosą już nie tylko większą stabilizację, ale również przyjemniejsze wartości na termometrach. 10 czerwca chłodno będzie jeszcze na północy – do 17-19 st. C, ale w pozostałych regionach będziemy odnotowywać już 20-24 st. C, na wschodzie 28-29 st. C. W sobotę w całym kraju słupki rtęci powinny zatrzymać się w pobliżu 25. kreski.

