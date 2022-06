Wtorek znacznie chłodniejszy. Pogoda zmieni się po pełni Księżyca

We wtorek najlepsza pogoda będzie na zachodzie i południu kraju. Choć pojawią się chmury, to w tych rejonach, poza okolicami Szczecina, raczej nie należy spodziewać się opadów. Tam też najcieplej: słupek rtęci sięgnie 20 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu.

W pozostałej części kraju znacznie mniej rozpogodzeń, a na Pomorzu, w centrum i wschodzie kraju prognozowane opady. Temperatura od 18 stopni w Warszawie, Gdańsku i Lublinie po 17 w Suwałkach czy Bydgoszczy. Będzie chłodniej, ale znacznie spokojniej niż w poniedziałek – na wtorek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydali żadnych ostrzeżeń.

W Boże Ciało pogoda dopisze

Także w środę w centrum i na Mazurach możliwe przelotne opady. Powoli będzie się już ocieplać – w wielu miejscach zobaczymy powyżej 20 stopni. To jednak tylko preludium przed tym, co czeka nas w czwartek. Boże Ciało przyniesie znaczną poprawę pogody.

Zachmurzenie w całym kraju będzie niewielkie, a temperatury znacznie wyższe: od 23 stopni w centrum po 26 na zachodzie i 25 na południu Polski. Synoptycy nie przewidują na ten dzień opadów.

Superpełnia Truskawkowego Księżyca

We wtorek Księżyc wejdzie w fazę pełni. Najbliższa noc oraz noc z wtorku na środę upłyną dadzą okazję obserwacji naturalnego satelity w jego najbliższym Ziemi punkcie orbity. Superpełnię Księżyca będzie można obserwować 13 czerwca od godz. 20. Ze względu na to, że o tej porze będzie jeszcze widno, na prawdziwe widowisko przyjdzie zaczekać do nocy. Obserwatorzy będą mieli kilka godzin, by nacieszyć się widokiem, bowiem Księżyc zajdzie dopiero 14 czerwca o 3:39.

Czerwcowa pełnia Księżyca zwana jest zwyczajowo truskawkową. Nazwa pochodzi oczywiście od popularnych w tym czasie owoców. Inne nazwy to Różany Księżyc i Gorący Księżyc.