Afrykański żar zaleje Polskę. Będzie nawet 37 stopni w cieniu

Piątek, podobnie jak pierwszy dzień długiego weekendu, upłynie z umiarkowaną temperaturą. Będzie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25℃ na Dolnym Śląsku. Nie powinno padać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Sobota: początek upałów

Już w sobotę temperatura jednak gwałtownie wzrośnie, przekraczając w niektórych regionach 30℃. Największego upału spodziewamy się na zachodzie Polski. W Wielkopolsce termometry wskażą 32℃. a na Dolnym Śląsku nawet 33℃. W centrum kraju będzie od 27 do 29℃. Minimalnie na termometrach zobaczymy 24℃ na Suwalszczyźnie. Na Pomorzu, Mazurach i Mazowszu pojawią się przelotne opady deszczu, a w pozostałych regionach będzie słonecznie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Niedziela z rekordowymi temperaturami

Jeszcze bardziej gorąco zapowiada się niedziela. Ostatniego dnia długiego weekendu temperatura na Dolnym Śląsku osiągnie nawet 37℃. Na południowym wschodzie będzie 35℃. w centrum termometry wskażą 33℃. a na północy kraju będzie od 27 do 29℃. W południowych regionach czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć nawalne opady do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Poza burzami wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z kierunków zmiennych.

Pamiętajmy, że podawane wartości temperatury są wartościami prognozowanymi w cieniu. Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza może być niebezpieczna dla zdrowia i życia, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Należy pamiętać przede wszystkim o częstym nawadnianiu się, unikaniu słońca i o tym, aby nie wychodzić z domu w godzinach 10-17, jeżeli nie jest to konieczne.