Afrykańskie ciepło znów popłynie do Polski. Przez kraj przejdą nawałnice!

Czwartek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22℃ na Kaszubach, przez 26℃ w centrum kraju, do 29℃ na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby.

Następnego dnia w godzinach popołudniowych wyż nieco ustąpi, a od zachodu Polska zacznie dostawać się pod wpływ układów niżowych rozciągających się od północnego Atlantyku po Bałkany i Morze Czarne. Z południa płynąć mają w nasz rejon kontynentu gorące masy powietrza zwrotnikowego znad północnej Afryki, podnosząc temperaturę do ok. 30℃. Rozwijać się będą również chmury burzowe, które w niedzielę i poniedziałek uformują regularne linie nawałnic z krótkotrwałymi, gwałtownymi burzami.

Piątek na obszarze całej Polski upłynie także pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25℃ na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 27℃ w centrum kraju, do 30℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend



W sobotę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym zachodzie kraju wzrastające do dużego z opadami deszczu rzędu 10-30 l/m2 oraz burzami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Podlasiu, przez 28℃ w centrum kraju, do 30℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, tylko w trakcie burz silny.

Na niedzielę prognozowane jest kłębiaste małe i umiarkowane zachmurzenie, które w północnych i centralnych regionach będzie wzrastać do dużego. Tam również wystąpią przelotne opady deszczu do 10-30 l/m2. i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 26℃ na Podlasiu, przez 28℃ w centrum kraju, do 30℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać wschodni i południowo wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz silny.

