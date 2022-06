Cała mapa w alertach. W weekend upalna pogoda, a potem jeszcze cieplej

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z centrum rozciągającego się od Białorusi po Estonię. Pogodę na krańcach zachodnich kraju determinować będzie wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Danii. Wysokie temperatury zapewni bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury – wysokie. Nad morzem słupki rtęci dojdą do 29 stopni w Gdańsku i 30 w Szczecinie. Podobnie ciepło będzie w całym kraju. W Warszawie termometry pokażą 29 stopni, w Lublinie – 26, po 30 w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach czy Krakowie. W godzinach popołudniowych na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze występujące od Dolnego Śląska po Ziemię Lubuską.

W niedzielę pogoda będzie bardzo podobna. W poniedziałek temperatury jeszcze bardziej wzrosną. A kolejne dni zapowiadają się jeszcze bardziej upalne.

Upały w sobotę. Alerty dla całego kraju

Ostrzeżenia IMGW obejmują niemal cały kraj. We wszystkich województwach, pozach wschodnią częścią podlaskiego, mazowieckiego czy lubelskiego, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. W południowo-zachodniej części kraju będzie chłodniej. Tam obowiązują alerty 1. stopnia. Pogoda może zaskoczyć jednak w inny sposób: prognozowane są burze z gradem, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.