Aktualne prognozy IMGW. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać

Front atmosferyczny, który od wtorku przechodzi przez Polskę, znacząco obniżył temperaturę na terenie całego kraju. Co więcej, przez wiele regionów przetoczyły się niebezpieczne burze z intensywnymi opadami, przed którymi IMGW ostrzegało już we wtorkowy poranek. Te alerty już wygasły, jednak wygląda na to, że niebawem mogą pojawić się kolejne zagrożenia.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych — nadchodzą intensywne opady

Ostatnie prognozy wskazywały na to, że w bieżącym tygodniu można się spodziewać brzydkiej pogody z przelotnymi opadami deszczu. Okazuje się jednak, że nadchodzący weekend będzie o wiele bardziej intensywny. Aktualna prognoza zagrożeń meteorologicznych alarmuje m.in. przed silnymi opadami w południowej, centralnej i wschodniej części kraju (z wyjątkiem woj. lubelskiego).

Na tym lista niebezpiecznych zjawisk się nie kończy. Ostrzeżenia przed gradobiciami mogą się pojawić już w piątek i będą obowiązywały w Małopolsce i na Śląsku. Natomiast w sobotę możemy spodziewać się alertów dotyczących intensywnych opadów deszczu. Wszystkie ostrzeżenia IMGW mają obowiązywać przez dobę od godziny 7:30 w danym dniu.

Kiedy pogoda ulegnie poprawie?

Poprawa pogody nastąpi prawdopodobnie już w niedzielę. IMGW informuje, że w ostatni dzień tygodnia mogą utrzymywać się przelotne opady deszczu, jednak temperatura zdecydowanie wzrośnie, a miejscami może być nawet upalnie. Termometry w całym kraju będą wskazywać od 27 do 31 st. C.

Czytaj też:

Fatalna prognoza pogody na weekend. Mieszkańcy kilku regionów mogą mieć poważne problemy