Najpierw upały, później burze. IMGW ostrzega przed zmianą pogody

Czwartek rozgrzał do czerwoności niektóre rejony kraju – temperatura odczuwalna na zachodnich krańcach wyniosła nawet 40°C. Dane operacyjne IMGW z ostatniej, pełnej godziny wskazują, że słupki rtęci w Słubicy wskazały nawet 35,4°C. Fala upałów, prędzej czy później, wiąże się jednak z załamaniem pogody. Kolejne ochłodzenie może nastąpić w nadchodzący weekend, po piątkowych burzach oraz gradobiciach.

Pogoda na weekend. Prognoza IMGW zwiastuje zmiany

Ostrzeżenia IMGW przed upałami będą obowiązywać jeszcze w piątek, ponieważ wciąż mają pojawiać się wysokie temperatury, sięgające od 27°C w północno-zachodniej części kraju do 35°C w województwie dolnośląskim. Niestety, synoptycy alarmują, że poza gorącym powietrzem w ciągu dnia, pojawią się także zjawiska burzowe. Wyładowaniom, gradobiciom i opadom deszczu (do 20-25 mm, a lokalnie — nawet 35 mm) mają towarzyszyć także porywy wiatru (nawet do 85 km/h).

Prognoza zagrożeń meteorologicznych od IMGW pokazuje, że mogą pojawić się alerty przed burzami, które będą obowiązywać w północno-zachodnich rejonach Polski, a także ostrzeżenia przed gradobiciami we wschodniej połowie kraju i na Dolnym Śląsku. Przewiduje się, że część komunikatów zostanie opublikowana w piątek, a część — w sobotę, która również ma być deszczowa oraz burzowa. Co więcej, nastąpi zdecydowane ochłodzenie, ponieważ 30°C wystąpi jedynie na południu.

Niedziela powinna być nieco spokojniejsza. Niebo ma być bezchmurne nad większością kraju, a przelotne opady mogą pojawić się tylko na północy. Najcieplej może być w centrum i na południu, do 23-25°C, a najchłodniej nad morzem (19-22°C). Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody od IMGW na kolejne dni

IMGW informuje, że deszcz i zachmurzenie wrócą już w najbliższy poniedziałek, zwłaszcza w południowo-wschodnich rejonach Polski. Maksymalna temperatura w kraju wyniesie 28°C. Wtorek będzie nieco bardziej słoneczny, chociaż mogą pojawić się niewielkie opady na północnym wschodzie i południowym zachodzie, a termometry w najcieplejszym punkcie dnia wskażą ten sam wynik, co poprzedniego dnia. Podobna pogoda będzie się utrzymywać przez środę oraz czwartek.