Upał i gwałtowna zmiana pogody w niemal całej Polsce. Najnowsze prognozy

Polska pozostanie w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, na skraju niżów z ośrodkami w rejonie Bałkanów oraz Wysp Brytyjskich. Z południa napływać zacznie nieco cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie nieznacznie spadnie.

Upalny poniedziałek

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek w całym kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Będzie wiało raczej słabo i umiarkowanie, z kierunków wschodniego i południowo-wschodniego. Spodziewane są przelotne opady deszczu do 20-30 mm. W całym kraju będzie jednak gorąco. Najwyższe temperatury spodziewane są w centralnej i północnej części Polski. W rejonie Olsztyna termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie Celsjusza, a w okolicy Torunia i Bydgoszczy – 31 stopni. 32 kreski powyżej zera spodziewane są też na popularnym wśród turystów Helu.

Dla północnych województw Polski, poza pasem wybrzeża, IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem – miejscami temperatura może dobić do 33 stopni. Alerty obowiązują do poniedziałku do godz. 20.

Możliwe burze. IMGW ostrzega

Niestety ostatni dzień długiego weekendu upłynie też pod znakiem burz, które mogą wystąpić po południu w większej części kraju. Gwałtownym zjawiskom atmosferycznym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami należy liczyć się też z pojawieniem się gradu.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami niemal dla całego kraju. Obowiązują one do północy. Wyładowania atmosferyczne nie są spodziewane tylko w województwie lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego.

