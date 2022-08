Prognoza pogody na resztę tygodnia. IMGW ostrzega przed upałami

Zjawiska burzowe występują aktualnie w zachodnich, centralnych oraz południowych rejonach kraju i wolno przemieszczają się w kierunku północnym. Wyładowaniom towarzyszą intensywne opady deszczu, co może wiązać się z gwałtownym wzrostem stanów wód, zwłaszcza na południu. IMGW podwyższył również stopień alertów przed gradobiciami do drugiego stopnia i podkreśla duże ryzyko, jakie wiąże się z panującymi upałami. Chociaż obecna pogoda wydaje się już dosyć wymagająca i ekstremalna, kolejne dni przyniosą kolejne rekordy.

Prognoza pogody na resztę tygodnia. Upały potrwają do piątku

Prognoza pogody na jutro nie zwiastuje wytchnienia przed wysokimi temperaturami. Termometry mają bowiem wskazać w środę maksymalnie od 28°C do 33°C, co oznacza, że czeka nas kolejny upalny dzień. Chłodniej może być jedynie nad morzem, ponieważ synoptycy przewidują, że słupek rtęci zatrzyma się tam na 26°C. Niestety, słaby wiatr również nie przyniesie ulgi podczas upałów – dopiero burze sprawią, że w porywach osiągnie prędkość do 75 km/h. Wyładowania i przelotne opady deszczu mają być jednak obecne tylko w Tatrach oraz na zachodzie kraju.

Prognozy na czwartek wyglądają podobnie, jednak słoneczne dni i bezchmurne niebo zakończą się na piątku. Możemy spodziewać się opadów na terenie większości kraju (z wyjątkiem Suwalszczyzny), a co więcej – gradobić. Niestety, nadal będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed upałami. Eksperci twierdzą, że będzie naprawdę gorąco. Termometry mają ponownie wskazywać od 28°C do 33°C z lekkim spadkiem nad morzem (26°C). Porywy wiatru, jakie powstaną podczas burz, mogą osiągać prędkość nawet do 80 km/h, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy informują jednak, że ochłodzenie ma nastąpić już w nadchodzący weekend. Sobota powinna być deszczowa i burzowa, a temperatura maksymalna ma oscylować od 19-21°C na zachodzie, przez 25°C w centrum i do 30°C na Suwalszczyźnie. Jeszcze większe załamanie pogody może nastąpić w niedzielę, kiedy przewiduje się, że niebo nad całym krajem pokryje się chmurami. Wszędzie powinien padać przelotny deszcz, a na południu kraju mogą wystąpić naprawdę intensywne opady. Temperatura na terenie większości Polski ma natomiast osiągnąć maksymalnie 16-21°C.

Prognoza pogody od IMGW na kolejne pięć tygodni

IMGW opublikował też wpis na Twitterze, z którego wynika, jak pogoda będzie się kształtować przez kolejne kilka tygodni. Widzimy m.in., że średnia temperatura powietrza ma być nieco wyższa od tej, którą obserwowano w latach 2004-2020, a w szczególności w drugiej połowie września. Końcówka sierpnia powinna być również dosyć sucha, a więcej opadów pojawi się dopiero na początku kolejnego miesiąca. Deszcz nie będzie jednak zbyt intensywny, co może prowadzić do dalszej eskalacji suszy oraz wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach.

