Aktualna prognoza na jutro. Pogoda nadal będzie upalna

Eksperci odnotowali temperaturę minimalną podczas ostatniej, tropikalnej nocy na poziomie 20°C w zachodnich rejonach kraju oraz na Pomorzu. Nastanie dnia nie przyniosło jednak wytchnienia od gorąca – dane operacyjne z ostatniej, pełnej godziny wskazują, że rtęć w poznańskich termometrach zatrzymała się przy 33,4°C. Co więcej, słychać już grzmoty w niektórych punktach na polskiej mapie. Gdzie aktualnie jest burza? Jak podaje IMGW na Twitterze, zjawisko zaczęło się rozwijać „na linii zbieżności rozciągającej się od zachodniej części województwa mazowieckiego przez Ziemię Łódzką po Małopolskę oraz Podkarpacie”.

Prognoza pogody na jutro. Czwartek pod znakiem upałów

Niestety, ekstremalne zjawiska pogodowe pozostaną z nami na dłużej. Najnowsze prognozy synoptyków wskazują, że jutrzejsze pomiary temperatury powietrza dadzą podobne wyniki, co dzisiaj. Termometry mają bowiem wskazywać powyżej 30°C, co oznacza, że w dalszym ciągu będą obowiązywać alerty od IMGW. Co więcej, ostrzeżenia przed upałami osiągnęły już kolejny, drugi poziom i obejmują większość kraju. Alerty pierwszego stopnia pokrywają natomiast niewielki obszar woj. dolnośląskiego, a jedynymi rejonami, gdzie temperatura ma być jeszcze umiarkowana, są nadmorskie miejscowości oraz woj. lubelskie.

Synoptycy przewidują również, że pogoda będzie jutro dosyć burzowa w północno-zachodniej części kraju. Wyładowania oraz przelotne deszcze mają wystąpić szczególnie w godzinach popołudniowych, a porywy wiatru w trakcie burz mogą osiągać prędkość do 75 km/h, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć elementy ruchome, jakie znajdują się na naszych podwórkach. Niestety, jak podają synoptycy, ekstremalne warunki pogodowe potrwają jeszcze do końca weekendu, chociaż niedziela ma już być nieco spokojniejsza.

Pogoda na weekend. Prognozy zwiastują ochłodzenie

Prognoza pogody na weekend wskazuje, że nadchodzi zdecydowane ochłodzenie. Sobotnie burze przyniosą bowiem nie tylko opady, ale także spadek temperatury, który będzie odczuwalny na terenie większości kraju. Dobra wiadomość jest taka, że niedziela, chociaż nadal ma być deszczowa, powinna przynieść wytchnienie od głośnych grzmotów i błyskających wyładowań. Niestety, pogoda nie będzie jednak korzystna dla osób, które postanowiły wyjechać na weekend.

Prognoza pogody na resztę tygodnia. IMGW ostrzega przed upałami