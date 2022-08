Będzie upalnie i burzowo. IMGW wydało kolejne ostrzeżenia

Sobota 20 sierpnia na samym wschodzie zapowiada się przeważnie słonecznie. W pasie zachodnim i centralnym wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, spadnie przelotny deszcz oraz pojawią się burze z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę.

Miejscami - szczególnie na Śląsku, Kujawach i w Małopolsce - może spaść grad. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 32℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu, skręcający w kierunku północno-zachodnim.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW

IMGW poinformowało o nowych ostrzeżeniach pierwszego i drugiego stopnia przed prognozowanymi burzami z gradem. Mogą im miejscami towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą zachodniego obszaru kraju (oprócz województwa zachodniopomorskiego). Alert drugiego stopnia wydany został dla pasa rozciągającego się przez środek Polski.

Pogoda na niedzielę 21 sierpnia

W niedzielę 21 sierpnia w pasie dzielnic centralnych pojawi się zmienne zachmurzenie, wystąpią też przelotne opady deszczu i burze. Wyładowaniom towarzyszyć mają opady do 10-20 l/mkw. i porywy wiatry do 60-80 km/h. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23℃ na Kujawach i w centrum do 30℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Burze na początek tygodnia

Poniedziałek 22 sierpnia na zachodzie kraju zapowiada się słonecznie. W pozostałych regionach niebo będzie przysłonięte zmiennym zachmurzeniem, mogą pojawić się opady deszczu do 10 l/mkw., a na wschodzie niewykluczone są także burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 23℃ na Suwalszczyźnie do 29℃ na Podkarpaciu. Wiatr, wiejący z północy, będzie słaby i umiarkowany.

