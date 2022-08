IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku województw. „Zagrożenie jest ekstremalnie wysokie”

Ostatnie dni w naszym kraju są wyjątkowo upalne. Wszystko za sprawą napływających mas gorącego powietrza z Bliskiego Wschodu. W zdecydowanej większości regionów termometry pokazują w dzień co najmniej 30 stopni Celsjusza. Wysokim temperaturom nie towarzyszą opady deszczu, przez co znacząco wzrosło zagrożenie pożarowe.

IMGW ostrzega przed pożarami



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w województwach: lubelskim, podlaskim i podkarpackim, a także mazowieckim, świętokrzyskim, a lokalnie w warmińsko-mazurskim i łódzkim, zagrożenie pożarowe jest ekstremalnie wysokie. W piątek 26 sierpnia do strefy zagrożenia mają zostać włączone także pozostałe powiaty z województw mazowieckiego i świętokrzyskiego a na listę zagrożonych regionów ma trafić województwo małopolskie.

Synoptycy IMGW wyliczają zagrożenie na podstawie wielu czynników, m.in. wilgotności i temperatury gleby, zawartości w niej wody, szybkości rozprzestrzeniania się ognia.

Pogoda na weekend. Burze w wielu regionach Polski

W sobotę 27 sierpnia na zachodzie i południowym zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się tam też przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. i zagrzmi. Na pozostałym obszarze Polski można spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 31 st. C w centrum, do 32 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać południowy i wschodni słaby i umiarkowany wiatr, w trakcie burz silny, z porywami do 90 km/h.

Niedziela przyniesie kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu do 15 l/mkw. Ponadto w centrum i we wschodnich regionach wystąpią burze z gradem, podczas których suma opadów sięgnie 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Dolnym Śląsku, przez 25 st. C w środkowej części Polski, do 30 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Z wyjątkiem burz, w trakcie których rozpędzi się do 90 km/h, będzie słaby i umiarkowany.

