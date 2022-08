Prognoza długoterminowa. Czas pożegnać się z upalną pogodą

Prognozy na sobotę zwiastują jeszcze dosyć upalną pogodę. Synoptycy przewidują bowiem, że słupki rtęci będą się zatrzymywać w przedziale od 26. do 32. kreski, ale temperaturze będzie już towarzyszyć rosnące zachmurzenie. Chłodniejszy front nadejdzie natomiast w niedzielę — termometry mają wówczas wskazywać od 22°C na zachodzie do 28°C na wschodzie. Jedynymi wyjątkami mogą być rejony północno-wschodnie, gdzie temperatura ma skoczyć do 31°C oraz południowo-zachodnie, gdzie powinniśmy zobaczyć jedynie 19°C.

Prognoza długoterminowa. Maksymalne temperatury powietrza

Niestety, lato dobiega końca, co doskonale potwierdza prognoza długoterminowa od IMGW. Okazuje się, że najwyższy wynik, jaki osiągną słupki rtęci w przyszłym tygodniu, to 28. kreska na termometrze. Co więcej, wspomniany „rekord” padnie w poniedziałek, 29 sierpnia i ma się już więcej nie powtórzyć. Synoptycy twierdzą, że temperatury maksymalne w kraju będą systematycznie spadać przez kolejne dni – wtorek przyniesie bowiem nie więcej niż 18-25°C, a w środę nastąpi spadek do 15-22°C. Ochłodzenie ma być jeszcze bardziej odczuwalne w weekend 3-4 września, kiedy większość termometrów może wskazać maks. 19-20°C.

Następny tydzień ma przynieść kolejny spadek temperatury powietrza. Słupki rtęci powinny zatrzymywać się w okolicach 16-19. kreski w poniedziałek, 5 września. Co więcej, termometry mogą wskazać jeszcze mniejsze wartości na południu i północnym zachodzie (odpowiednio 9°C i 13°C). Warto jednak podkreślić, że IMGW przewiduje, że reszta tygodnia będzie zdecydowanie cieplejsza. Temperatura ma rosnąć już od wtorku, aby skoczyć maksymalnie do 21°C w środę i nawet do 25°C w czwartek. Dodatkowo, eksperci oczekują, że większość termometrów pokaże wówczas 23-25°C, więc można sobie zaplanować ostatni, przedjesienny wypad bez obawy o pogodę.

Pogoda na dwa tygodnie. Czy prognozy mówią o deszczu?

Wydaje się, że polska jesień powinna być deszczowa, co pomogłoby w walce z suszą, która powoduje obecnie rozwój zagrożenia pożarowego w lasach. Niestety, prognozy nie wyglądają zbyt optymistycznie pod tym względem. Intensywne opady, a nawet jakiekolwiek opady mają się pojawiać jedynie w niektórych rejonach kraju. Obawy o zaprószenie się ognia na terenach zalesionych są zatem zdecydowanie słuszne, zwłaszcza, że deszcze mogą jeszcze długo omijać wschód, gdzie takie ryzyko jest aktualnie najpoważniejsze. Miejmy zatem nadzieję, że nie pożegnamy lata za pomocą płomieni.

