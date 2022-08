Prognoza pogody na bieżący tydzień. Czy to już koniec lata?

Wydaje się, że spadek temperatury był odczuwalny już w poniedziałek. Temperatura maksymalna miała bowiem dzisiaj osiągnąć 19°C nad morzem oraz 26°C we wschodnich rejonach kraju. Co więcej, możemy się również spodziewać, że pojawią się jeszcze zjawiska burzowe, przelotne opady deszczu czy porywisty wiatr. IMGW wydał już ostrzeżenia przed gradobiciami dla północno-wschodniego krańca Polski, które mają obowiązywać aż do godziny 20:00.

Prognoza pogody na cały tydzień. Ochłodzenie oraz zachmurzenie

Prognozy pogody na resztę tygodnia nie wyglądają niezbyt optymistycznie. Wtorek ma bowiem przynieść więcej słońca, ale jedynie dla mieszkańców południowych regionów. Aura będzie natomiast mniej przyjazna dla osób, które przebywają w północy i centrum kraju. Jak donosi IMGW, możemy tutaj oczekiwać przelotnych opadów deszczu, słabych burz oraz porywistego wiatru. Temperatura powietrza ma się jednak utrzymywać na podobnym poziomie, co dzisiaj. Synoptycy przewidują, że termometry wskażą maksymalnie 19°C nad morzem oraz 24°C na Podkarpaciu.

Niestety, prognoza na kolejne dni zwiastuje tendencję spadkową, jeżeli chodzi o pomiary temperatury. Słupki rtęci mają się zatrzymać w środę na 18-20°C na północy i 23°C na południu. Co więcej, eksperci twierdzą, że zachmurzenie będzie systematycznie wzrastało, przez co przelotne deszcze mogą pojawić się najpierw nad morzem, na Podlasiu i Suwalszczyźnie, a kolejnego dnia – w rejonie Zatoki Gdańskiej. Warto również wspomnieć, że czwartek stanie pod znakiem 17°C w Suwałkach oraz 22°C w Przemyślu.

Co ciekawe, IMGW przewiduje słoneczną pogodę na piątek. Niebo powinno się rozchmurzyć, a na ziemię mają nie spaść żadne opady. Temperatura maksymalna wyniesie wówczas prawdopodobnie 16-22°C. Podobna aura ma się utrzymywać przez cały weekend, chociaż możliwe, że lokalnie pojawi się przelotny deszcz. Jeżeli chodzi zaś o maksymalne temperatury, to sobota ma przynieść 18-23°C w kraju, natomiast niedziela 18-25°C.

Czy to już koniec lata? Ładna pogoda jeszcze powróci

Chociaż nieuchronnie zbliżamy się do końca lata, dobra wiadomość jest taka, że wkrótce czeka nas lekkie ocieplenie. Wszystko wygląda bowiem na to, że przyszły tydzień przyniesie poprawę pogody. Prognozy IMGW wskazują, że temperatura wzrośnie już w poniedziałek, 5 września. Termometry mogą wskazać nawet do 22-25°C na terenie większości kraju, zaś we wtorek będziemy mogli się spodziewać 24-26°C. Nie żegnamy się zatem jeszcze z latem, ale możliwe, że będzie to jego ostatni powiew.

