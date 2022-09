Pogoda do końca tygodnia. IMGW zapowiada ponurą aurę

IMGW wydał nowy alert hydrologiczny. Komunikat dotyczy wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na liwieckiej zlewni w woj. mazowieckim, co ma być spowodowane spływem wód opadowych. Niestety, wszystko wygląda na to, że kolejne dni nie przyniosą poprawy. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu do końca tygodnia, zatem może pojawić się jeszcze więcej ostrzeżeń.

Prognoza do czwartku. Pogoda będzie kapryśna

Poniedziałkowa pogoda okazała się dosyć skrajna. Najnowsze dane operacyjne wskazują, że różnica temperatur pomiędzy najcieplejszym i najchłodniejszym punktem na mapie wyniosła aż 10°C. Mieszkańcy Wrocławia odnotowali bowiem 20.1°C o godzinie 15:00, a Suwałek — jedynie 10.4°C. Podobny podział ma być odczuwalny również w kolejnych dniach. Termometry pokażą maksymalnie 17-21°C na zachodniej połowie kraju, a na wschodniej – 14-18°C. Co więcej, wzrośnie też zachmurzenie.

Środa przyniesie przelotne opady deszczu, które mają być nieco silniejsze na południu. Temperatura wyrówna się i będzie się utrzymywać na poziomie 18-20°C w większości regionów, a chłodniejszy wiatr powieje jedynie na południowym krańcu Polski (14°C). Niebo rozjaśni się już w czwartek, chociaż lokalnie nadal mogą występować przelotne opady. Odczujemy też lekkie ochłodzenie. Termometry wskażą 16-19°C, a południe pozostanie biegunem zimna z dotychczasowymi 14°C.

Pogoda na weekend. Prognozy mówią o burzach

Synoptycy przewidują, że burze pojawią się już w piątek na Pomorzu i pozostaną z nami na sobotę oraz niedzielę w pasie Pojezierzy. Prognozy pogody na weekend mówią też o porywistym wietrze i niezbyt wysokiej temperaturze. Słupki rtęci będą się bowiem zatrzymywać w okolicach 12-16. kreski, a mieszkańcy rejonów podgórskich odnotują tylko 9°C. Noce obędą się jednak bez przygruntowych przymrozków.

