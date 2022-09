Pogoda na weekend. Zabawna prognoza od IMGW

Eksperci z IMGW opublikowali w czwartek nową prognozę pogody, która zaczyna się od zabawnej rymowanki. Wierszyk na Twitterze brzmi bowiem następująco: „Mokre chodniki, ciepłe swetry i grzejniki, od telewizorów niebieskie szyby, leniwe słońce, gdzieś słychać rosnące grzyby”. Wpis synoptyków to jednocześnie opis aury, jaka będzie panować w najbliższy weekend. Możemy się zatem spodziewać, że będzie chłodno, co potwierdzają również wartości, które powinny wystąpić na naszych termometrach.

Prognoza pogody na weekend. Jesienna aura zapanuje nad krajem

Jak wskazuje aktualna prognoza, piątek przyniesie pierwszy, chłodny powiew powietrza. Eksperci twierdzą bowiem, że temperatura spadnie do 15-17°C w większości kraju, a w niektórych miejscowościach nad morzem oraz na skrajnym południu – odpowiednio do 14°C i 11°C. Co więcej, w sobotę ma być jeszcze zimniej, ponieważ termometry mogą wówczas wskazywać 13-18°C, a w regionach podgórskich – nawet 10°C.

IMGW informuje, że niedziela utrzyma tendencję spadkową. Słupki rtęci prawdopodobnie zatrzymają się ok. 12-15. kreski, a jeszcze chłodniej powinno być na południu – jedynie 6°C. Nic zatem dziwnego, że synoptycy „zaśpiewali” o ciepłych swetrach i grzejnikach. Wszystko wskazuje również na to, że możemy spędzić weekend przed telewizorem, ponieważ spacery będą raczej niewskazane. Dobra wiadomość jest jednak taka, że opady deszczu, jakie są prognozowane na koniec tygodnia, mogą wpłynąć na wzrost leśnych grzybów.

Deszczowa pogoda w poniedziałek i wtorek. Możemy też zmarznąć

Niestety, aktualne prognozy wskazują, że brzydka pogoda ma się utrzymywać na początku przyszłego tygodnia. Opady deszczu mogą się bowiem pojawić zarówno w poniedziałek, jak i wtorek. Wiemy również, jaka temperatura będzie panować w większości kraju. Synoptycy przewidują, że termometry wskażą 11°C do 15°C, dlatego nie warto rezygnować z ciepłych swetrów po najbliższym weekendzie. Możemy też zdradzić, że aura będzie już zdecydowanie jesienna do końca września.

