Pogoda na dwa tygodnie. Synoptycy zwiastują spore zmiany

IMGW przedstawił najnowszą, długoterminową prognozę pogody, która wskazuje, że wkrótce nadejdzie lekkie ocieplenie. Chociaż początek bieżącego tygodnia ma być jeszcze dosyć chłodny, synoptycy twierdzą, że słońce zacznie się nieśmiało pokazywać już od środy. Niestety niższe temperatury mogą jeszcze powrócić po najbliższym weekendzie, ale początek października ma ponownie przynieść cieplejszą aurę.

Czasem słońce, czasem deszcz. Pogoda do końca tygodnia

Jak informuje IMGW, wtorkowa pogoda nie będzie najlepsza dla naszego samopoczucia. Niekorzystne warunki biometeorologiczne są spowodowane niżową aurą, która oznacza jednocześnie silne zachmurzenie i przelotne opady deszczu w całym kraju, a lokalnie nawet burze. Co więcej, temperatura maksymalna ma wynieść od 4°C na skrajnym południu do 16°C na północnym zachodzie, natomiast porywy wiatru w górach mogą osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Środa prawdopodobnie przyniesie pierwsze zmiany w pogodzie, chociaż nadal powinno być dosyć chłodno. Część chmur ma się jednak rozstąpić, pozwalając na nieliczne przejaśnienia. Synoptycy przewidują, że słupki rtęci nie przekroczą 14-16. kreski, a mieszkańcy południa odnotują maksymalnie ok. 4°C. Wiatr ma być umiarkowany i słaby. Podobna aura powinna się utrzymywać w czwartek.

Eksperci twierdzą, że przelotne opady deszczu wystąpią jedynie w piątek, ale zachmurzenie będzie jeszcze dość spore w sobotę. Temperatura maksymalna na początku weekendu ma wynieść od 12°C do 17°C w większości kraju. Najniższe wartości odnotujemy na południu, gdzie termometry mogą wskazać 4-6°C. Dobra wiadomość jest jednak taka, że niedziela ma być naprawdę słoneczna. Słupki rtęci prawdopodobnie zatrzymają się dopiero w okolicach 15-21. kreski. Chłodniej może być tylko na wschodzie i południu (odpowiednio 13-14°C i 8°C).

Pogoda od poniedziałku. Chłodniejszy koniec września

Synoptycy zdradzili również, jak pogoda będzie się kształtować w ostatnim tygodniu września. Aktualna prognoza długoterminowa wskazuje, że poniedziałek powinien być jeszcze ciepły. Temperatura maksymalna ma bowiem wynieść 16-21°C, nie licząc chłodniejszych, lokalnych wyjątków. Niestety, możemy się spodziewać, że we wtorek nastąpi zdecydowane ochłodzenie, a aura podzieli kraj. Mieszkańcy zachodu odnotują prawdopodobnie niższe wartości na termometrach, ok. 13-14°C, natomiast wschodu – nieco wyższe: 16-19°C.

IMGW prognozuje jeszcze większe ochłodzenie w środę, kiedy słupki rtęci mogą się zatrzymać na 12-13. kresce w większości kraju. Cieplejszy powiew ma być jednak odczuwalny już w czwartek. Eksperci informują, że temperatura maksymalna wzrośnie wtedy do 14-15°C, a kolejnego dnia – do 16-19°C w wielu regionach. Przyjemniejszej aury możemy spodziewać się na początku października. Pierwsze dni kolejnego miesiąca powinny być naprawdę ciepłe, co widać na najnowszych modelach meteorologicznych.

