Pogoda na kolejne dni. Grzybiarze będą zadowoleni

Eksperci opublikowali nową, długoterminową prognozę pogody, która wskazuje, że w nadchodzący weekend, a szczególnie w niedzielę, aura będzie dosyć korzystna, a słupki rtęci miejscami przekroczą 20. kreskę. Co więcej, temperatura maksymalna na początku kolejnego tygodnia utrzyma się na podobnym poziomie, później nadejdzie ochłodzenie. Chociaż wcześniej synoptycy twierdzili, że październik przyniesie falę ocieplenia, aktualnie jednak wycofują tę prognozę. Okazuje się, że na ładną pogodę będziemy musieli poczekać, o ile w ogóle nadejdzie.

Prognoza pogody na resztę tygodnia. Czas na grzybobranie

IMGW przewiduje, że przelotne opady deszczu będą występować przez całą środę. Mieszkańcy wschodnich i południowych części kraju mogą się jeszcze spodziewać burz, a w górach mają się pojawić opady śniegu. TOPR wydał ostrzeżenie przed lawinami, które powinno obowiązywać do godziny 20:00. Stopień zagrożenia jest jednak niski i raczej nie powinien ulec zmianie. Słupki rtęci mają się natomiast zatrzymywać w okolicy 12-16. kreski. Chłodniej powinno być na południu. Karpackie termometry mogą wskazać od 8°C do 11°C. Synoptycy informują, że podobna aura będzie panować również w czwartek.

Pogoda ma ulec zmianie dopiero w pod koniec tygodnia. Pierwsza masa cieplejszego powietrza powinna nadejść w piątek. Temperatura maksymalna będzie się wówczas prawdopodobnie kształtować ok. 14-16°C na terenie większości kraju. Niższe wartości mogą natomiast wystąpić na północnym wschodzie oraz południu. Słupki rtęci mają jednak wzrosnąć w najbliższą sobotę. W większości regionów odnotujemy wtedy od 14°C do 17°C. Synoptycy przewidują, że jeszcze cieplej będzie w niedzielę. Ostatni dzień bieżącego tygodnia ma przynieść ok. 17-20°C. Co więcej, IMGW twierdzi, że weekend obędzie się bez większych opadów deszczu.

Pogoda na przyszły tydzień. Ostatni moment na grzyby?

Aktualna prognoza wskazuje, że ładna pogoda utrzyma się jeszcze na początku kolejnego tygodnia. Temperatura maksymalna w większości regionów w poniedziałek i wtorek ma bowiem nie spadać poniżej 15°C, a na zachodzie odnotujemy nawet 19-21°C. Niestety ochłodzenie będzie prawdopodobnie odczuwalne od środy, kiedy termometry pokażą jedynie 12-15°C. Chociaż słupki rtęci delikatnie podskoczą w czwartek, piątek oraz sobotę, możemy się spodziewać, że niedziela przyniesie następny spadek. Wydaje się zatem, że warto wykorzystać aurę, która będzie panować w nadchodzący weekend, żeby pójść na spacer do lasu przed zbliżającym się ochłodzeniem.

