Pogoda zmieni się w weekend. Radość nie potrwa jednak długo

IMGW opublikował nową prognozę pogody na następne dwa tygodnie. Wiemy zatem, jaka temperatura ma panować zarówno przez najbliższy weekend, jak i na przełomie września i października. Wszystko wygląda na to, że wkrótce nadejdzie delikatne ocieplenie. Niestety, synoptycy twierdzą, że aura zepsuje się już w przyszłym tygodniu. Dobra wiadomość jest jednak taka, że pogoda będzie prawdopodobnie nieco lepsza od tej, która panowała prawie przez cały miesiąc.

Prognoza pogody na weekend. Kiedy najlepiej iść na grzyby?

IMGW przewiduje, że pogoda ulegnie poprawie w nadchodzący piątek. Temperatura maksymalna na terenie większości kraju ma bowiem wynieść od 14°C do 16°C. Niższe wartości mogą się pojawić na wschodzie (12-13°C), gdzie wystąpią również niewielkie opady (do 1,4 mm), a także na południu (6°C), które będzie prawdopodobnie zmagać się z nieco bardziej intensywnym deszczem (do 3,7 mm). Eksperci ostrzegają też przed mgłą ograniczającą widoczność do 200 m w piątkowy poranek. Wiatr powinien być zaś słaby i umiarkowany.

Najlepsza pogoda zapowiada się w sobotę. Synoptycy twierdzą, że pożegnamy się na chwilę z zachmurzeniem i opadami. Aura powinna być wyjątkowo słoneczna. Słupki rtęci w większości regionów zatrzymają się około 15-18. kreski. Uwaga jednak na przymrozki, które mogą się pojawiać nad ranem w niektórych miejscach na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich. Wiatr będzie prawdopodobnie dosyć słaby, więc nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej.

Pogoda ma ulec lekkiemu pogorszeniu w niedzielę. Mieszkańcy południa mogą odnotować opady deszczu do 7,3 mm. Eksperci informują jednak, że nadal powinno być dosyć ciepło – termometry wskażą od 16°C do 19°C na przeważającym obszarze kraju.

Pogoda na kolejne dni. Idealne dni na grzybobranie

IMGW zdradził również, jak wygląda prognoza pogody na kolejne dni. Przyszły tydzień ma być zdecydowanie bardziej deszczowy niż weekend. Jak można zobaczyć na dostępnych modelach meteorologicznych, suma opadów w poniedziałek w woj. lubelskim powinna wynieść nawet 17 mm, tak samo, jak we wtorek nad morzem. Termometry mogą natomiast wskazać do 19°C, ale w środę mamy odnotować spadek temperatury maksymalnej do 12-15°C. Druga połowa tygodnia przyniesie jednak pewne ocieplenie.

twitterCzytaj też:

Boli cię głowa na zmianę pogody? Wypróbuj te 4 sposoby