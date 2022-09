Pogoda na pierwszy tydzień jesieni. Uwaga na...przymrozki

Nadeszła jesień. Czas zbierania grzybów, spadających liści i intensywnych opadów deszczu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych siedmiu dni będzie dość chłodno i pochmurnie. Meteorolodzy z IMGW przewidują jednak, że istnieje szansa na nieco lepszą aurę.

Prognoza pogody na weekend

Jak informuje IMGW, lokalne przymrozki przy gruncie pojawią się już w najbliższą sobotę 24 września. Temperatura ma spaść nad ranem do –2°C w regionach podgórskich i na Suwalszczyźnie, a w ciągu dnia wyniesie od 13°C na wschodzie do 18°C na zachodzie. Co więcej, przewidywane są jedynie przelotne opady deszczu na wschodzie i północy.

Stosunkowo ładna pogoda ma się jeszcze utrzymywać w niedzielę 25 września. Termometry pokażą wówczas 15-19 stopni Celsjusza. Niestety, prognozy mówią o rosnącym zachmurzeniu. Synoptycy twierdzą, że deszcz pojawi się przede wszystkim w południowych regionach, ale możliwe, że popada również na północy. Odczujemy też spadek ciśnienia.

Jaka pogoda będzie na początku tygodnia?

Początek tygodnia będzie chłodny. Aktualne prognozy pogody wskazują, że temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 11 do 19 stopni Celsjusza. Eksperci przewidują, że deszcz wystąpi w niemal całym kraju. Najwięcej popada w województwach lubelskim oraz pomorskim. W tych regionach może spaść nawet 17 mm deszczu.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że w czwartek ma nastąpić poprawa pogody. Możliwe, że odnotujemy nawet 18-22°C w ciągu dnia. IMGW zaznacza, że jeszcze cieplej powinno być w ostatni dzień września.

Pogoda długoterminowa. Prognoza na pięć tygodni

IMGW opublikował też długoterminową pogodę na kolejne pięć tygodni. Chociaż warto podejść z pewną rezerwą do prognozy o takim przedziale czasowym, można nieśmiało liczyć na ciepły początek października. Aura powinna również sprzyjać spacerom do lasu i owocnym grzybobraniom.

