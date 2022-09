Pogoda na dwa tygodnie. Bez szans na babie lato

Chłodny, poniedziałkowy poranek to doskonała zapowiedź pogody, jaka będzie się kształtować w nadchodzących dniach. Nie dość, że powinno być dosyć deszczowo, to szacuje się, że temperatura maksymalna nie przekroczy 10-13°C. Co więcej, IMGW prognozuje, że nie doświadczymy babiego lata, a najbliższe tygodnie będą szare i deszczowe.

Prognoza pogody do końca tygodnia. Chłodno i deszczowo

Chociaż poniedziałek powinien być jeszcze dosyć ciepły (termometry mają głównie wskazać 15-18°C), prognoza pogody na kolejne dni mówi o postępującym ochłodzeniu. Synoptycy twierdzą, że słupki rtęci zatrzymają się we wtorek ok. 11-14. kreski na zachodzie oraz 15-17. bliżej centrum. Początek tygodnia będzie też prawdopodobnie dosyć deszczowy. Poniedziałek ma stanąć pod znakiem maks. 13-14 mm opadów na południu, a wtorek – 11-13 mm w tej samej części kraju oraz 10 mm w zachodnich regionach.

Jak wskazują aktualne prognozy, pogoda będzie jeszcze brzydsza w najbliższą środę. Temperatura maksymalna nie powinna przekroczyć 10-12°C w większości województw. Czwartek ma być nieco cieplejszy – słupki rtęci mogą podskoczyć w wielu regionach do 13-14. kreski. Niestety, eksperci informują, że będzie naprawdę deszczowo w całym kraju, a zwłaszcza w środę, która ma przynieść maks. 20-28 mm opadów na północy. Czwartek powinien być spokojniejszy, chociaż spadnie jeszcze 20 mm deszczu w woj. pomorskim.

Pogoda ma ulec poprawie pod koniec tygodnia. Większość termometrów powinna bowiem wskazać w piątek 15-16°C, natomiast w sobotę – 14-18°C. Możliwe jednak, że aura pogorszy się w ciągu weekendu, a temperatura spadnie do 14-16°C w niedzielę. IMGW prognozuje również, że będą się nasilać opady. Chociaż wydaje się, że piątek powinien być dosyć suchy, sobota ma przynieść do 10-11 mm deszczu na południowych regionach, a niedziela do 7-7.7 mm na północnym wschodzie kraju.

Prognoza pogody na kolejny tydzień. Wizja zimnej jesieni

IMGW informuje, że prawdopodobnie nie będzie babiego lata. Temperatury maksymalne mają się bowiem kształtować na poziomie 11-13°C przez pierwszą połowę przyszłego tygodnia (nie licząc lokalnych spadków lub wzrostów). Czwartek znów może przynieść pewne ocieplenie, ale termometry wskażą maksymalnie do 18°C. Opady deszczu powinny być natomiast obecne przez cały tydzień.

twitterCzytaj też:

Pogoda na pierwszy tydzień jesieni. Uwaga na...przymrozki