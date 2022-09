Pogoda na kolejne dni. Nagła zmiana prognozy na październik

Jak informuje IMGW, wrzesień okazał się naprawdę chłodny. Średnie temperatury dobowe były dosyć niskie, a poranne przymrozki występowały już na początku miesiąca. Niektórzy mogą się nawet pokusić o stwierdzenie, że doznaliśmy tzw. szoku termicznego po gorącym lecie. Czy październik będzie równie zaskakujący? Przyglądamy się aktualnym prognozom pogody na kolejne dni.

Pogoda na weekend. Przelotne opady deszczu

Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna będzie się kształtować na poziomie 11-16°C do końca dnia. Możliwe, że północ i zachód obędą się bez większych opadów, ale na południowym wschodzie może spaść ok. 30 mm deszczu. Uwaga również na burze, które mogą się pojawić na Podkarpaciu. Porywy wiatru powinny natomiast wystąpić jedynie w górach (do 65 km/h).

Sobota ma zacząć się stosunkowo mgliście, ale całkiem prawdopodobne, że szybko się rozpogodzi. Słupki rtęci mogą wzrosnąć do 12-17. kreski na przeważającym obszarze kraju. Chociaż centralne oraz południowo-zachodnie regiony mają być dosyć suche, silniejsze opady deszczu powinny wystąpić na południowym wschodzie. Jak twierdzą eksperci, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niestety, zachmurzenie ma się zwiększyć w najbliższą niedzielę. Termometry mogą wskazać wówczas od 12°C na północnym wschodzie do 17°C na zachodzie. Możemy się też spodziewać przelotnych opadów deszczu, szczególnie nad morzem. IMGW informuje, że wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, a intensywniejsze porywy mogą wystąpić jedynie okresami.

Prognoza na początek tygodnia. Zmiana pogody

Poniedziałkowa aura powinna być podobna do tej, jaka ma panować w niedzielę. Słupki rtęci mogą się zatrzymać w pobliżu 12-17. kreski, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że będzie bardziej deszczowo. Co więcej, synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie we wtorek 11°C na wschodzie i 18°C na północnym zachodzie, a mieszkańcy południa odnotują przelotne opady deszczu.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że pogoda ma ulec poprawie w połowie przyszłego tygodnia. Środa oraz czwartek powinny być słoneczne i suche, a termometry mogą wskazać nawet 14-16°C we wschodnich i 18-20°C w zachodnich regionach kraju. Październik rozpocznie się zatem dosyć ciepło, dlatego nie żegnamy się jeszcze z grzybobraniem.

Dostępne modele meteorologiczne również malują pierwsze dwa tygodnie w nachodzącym miesiącu w jasnych barwach. Możliwe, że temperatura nie spadnie poniżej wieloletniej normy.

