Niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Przelotne opady spodziewane są w całym kraju, ale na Pomorzu i zachodzie możliwe są także burze. Temperatura wyniesie od 12 stopni C Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 14 stopni w centrum kraju, do 16 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Aura się poprawi? Prognoza pogody na kolejne dni

Początek nowego tygodnia zwiastuje nadejście nieco lepszej aury. Poniedziałek będzie jeszcze chłodny i z przelotnymi opadami, ale we wtorek będzie już więcej słońca i mniej deszczu. Najwyższą wartość termometry wskażą w północno-zachodniej części Polski. Będzie tam ok. 16 stopni C.

