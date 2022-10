Pogoda na najbliższe dni. Niespodziewana poprawa aury, na termometrach nawet 20 stopni

Pogoda na bieżący tydzień. Ocieplenie od środy

Tydzień zaczął się wyjątkowo chłodno i deszczowo. Warunki biometeorologiczne mają pozostać niekorzystne do końca poniedziałku, zwłaszcza w pasie nadmorskim i północno-wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna powinna wynieść 16°C na północnym zachodzie, 11°C na wschodzie oraz 8°C na południu. Synoptycy przewidują również przelotne opady deszczu (do 10-15 mm) i lokalne burze (nad morzem).

Co więcej, IMGW wydał alerty przed silnym wiatrem, które obowiązują dla poszczególnych regionów w godzinach 12-20. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60-75 km/h lub nawet więcej (niektóre prognozy mówią o 70-80 km/h), dlatego zaleca się zachować szczególną ostrożność. Podobna aura ma się jeszcze utrzymywać we wtorek.

Pogoda na środę 5 października

Środa 5 października powinna przynieść pierwsze zmiany w pogodzie. Chmury mają się lekko rozstąpić, a słupki rtęci – wzrosnąć do 14°C we wschodnich regionach i 18-19°C w zachodnich. Możemy się też spodziewać, że dotychczasowe, szalejące porywy wiatru znacząco osłabną, dzięki czemu spacery będą o wiele bardziej przyjemne. Meteorolodzy nie prognozują opadów deszczu.

Temperatura ma osiągnąć swoje maksimum w najbliższy czwartek. Termometry mogą wówczas wskazać nawet 17-21°C, podobnie, jak w piątek. IMGW informuje, że pojawi się przelotny deszcz, jednak aura pozostanie dosyć słoneczna. Wiatr będzie prawdopodobnie słaby i umiarkowany, a silniejsze porywy wystąpią tylko nad morzem (do 55 km/h).

Warto skorzystać z poprawy pogody, ponieważ weekend ma być nieco brzydszy. Możliwe, że sobota będzie jeszcze stosunkowo ładna, ale niedziela przyniesie chłodniejszy powiew powietrza. Synoptycy prognozują, że sobotnie 16-19°C zmieni się na niedzielne 12-14°C na północy i 15-17°C na południu. Niestety, istnieje też duże prawdopodobieństwo, że deszcz nabierze na sile.

IMGW udostępnił również prognozę na przyszły tydzień. Wszystko wskazuje na to, że nadejdzie kolejna fala ochłodzenia, która początkowo ma przynieść temperaturę na poziomie 10-14°C. Eksperci twierdzą jednak, że następna środa ponownie będzie nieco cieplejsza. Słupki rtęci mogą się bowiem zatrzymywać ok. 13-18. kreski. Cieplej powinno być także w czwartek, piątek oraz sobotę. Niedziela stanie natomiast pod znakiem intensywnych opadów deszczu.

