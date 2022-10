Pogoda długoterminowa. Aura podzieli kraj

Korzystne warunki biometeorologiczne mają panować na przeważającym obszarze kraju do końca środy. Mieszkańcy większości regionów nie powinni się też skarżyć na zachmurzenie, które będzie raczej małe i umiarkowane. Co więcej, temperatura maksymalna ma wynieść od 14 do 21°C. Porywy wiatru mogą natomiast osiągnąć prędkość do 55 km/h nad morzem, 60 km/h w Tatrach i 90 km/h w Sudetach, co niestety skutecznie obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda do końca tygodnia. Ochłodzenie nastąpi w niedzielę

Jak wskazuje najnowsza prognoza pogody od IMGW, kolejne dni będą dosyć ciepłe. Słupki rtęci mają się zatrzymać w czwartek na poziomie 18-20. kreski niemal w całym kraju. Chłodniej powinno być tylko na skrajnym południu (14°C), północnym wschodzie (15°C) i nad morzem (16-17°C). Synoptycy nie przewidują również większych opadów, nie licząc 0,1-0,2 mm deszczu w woj. podlaskim i podkarpackim.

Temperatura powinna nieznacznie spaść w piątek. Termometry mogą wskazać wtedy od 15-16°C w północno-wschodniej części kraju i nadmorskich miejscowościach, przez 17°C w centrum, do 18°C na zachodzie. Mieszkańcy chłodniejszego południa mają natomiast odnotować 13°C. Tu również może nieco popadać. Na szczęście dobowa suma opadów nie powinna przekroczyć 0,3 mm.

Pogoda delikatnie zmieni się w najbliższą sobotę. Słupki rtęci mają się bowiem zatrzymywać ok. 14-16. kreski nad morzem i północnym zachodzie, 15. na południu i północnym wschodzie oraz 17-18. w pozostałych regionach. Eksperci informują też o prognozowanych opadach, które powinny wystąpić w północno-zachodniej części kraju. Dobra wiadomość jest jednak taka, że opady deszczu będą raczej symboliczne i nie powinny przekroczyć 0,8 mm. To z pewnością ucieszy wszystkich planujących grzybobranie.

Niestety, niedziela będzie prawdopodobnie nieco chłodniejsza. Temperatura maksymalna powinna się kształtować na poziomie 13-15°C w większości regionów, ale mieszkańcy południa mogą odnotować ok. 9°C. Dodatkowo IMGW twierdzi, że popada jedynie na północnym wschodzie (do 0,1 mm). Przyszły tydzień ma jednak przynieść kolejną zmianę w pogodzie.

Prognoza na następny tydzień. Pogoda podzieli kraj

Synoptycy donoszą, że nadchodzący poniedziałek będzie naprawdę gorący jak na październik. Okazuje się bowiem, że temperatura powinna wynieść nawet 19-21°C na zachodzie, 17-19°C w centrum, 15-18°C na wschodzie i 14°C na południu. Słupki rtęci we wtorek mogą jednak spaść do 14-16. kreski na terenie większości kraju, aby podnieść się w środę do 15-18. kreski. Kolejna fala ochłodzenia ma nastąpić w czwartek, kiedy termometry prawdopodobnie wskażą ok. 11-14°C.

Pogoda powinna nas zaskoczyć w kolejny piątek (14 października). Chociaż mieszkańcy północy mogą odnotować tylko 12-14°C, słupki rtęci w centrum i na południu mają się zatrzymać nawet na 15-20. kresce. Jak informują eksperci, aura ponownie ulegnie pogorszeniu w sobotę, ale jeszcze bardziej podzieli kraj w niedzielę. Temperatura maksymalna ma wówczas wynieść 10-13°C na północy i 15-21°C w regionach położonych bliżej południowej granicy.

Termiczny podział kraju powinien utrzymać się również w poniedziałek 17 października. Zmiany, niekoniecznie na lepsze, przyniesie kolejny dzień. Jak prognozują meteorolodzy, odnotujemy wtedy ok. 9-14°C, czyli wartości typowe dla drugiej połowy października.

