Pogoda nie będzie rozpieszczać. Prognoza do czwartku

Temperatura maksymalna od poniedziałku do czwartku powinna utrzymywać się na poziomie 11-18°C. Możliwe, że pojawią się słabe opady deszczu (do 0,5 mm) i większe porywy wiatru (do 55 km/h). Zachmurzenie ma natomiast konsekwentnie wzrastać przez kolejne dni, więc prawdopodobnie nie doświadczymy zbyt dużo słońca.

Prognoza pogody na początek tygodnia. Nadchodzi ochłodzenie

Chociaż poniedziałkowy poranek był dosyć mglisty, biomet powinien być dosyć korzystny przez resztę dnia. Jak informuje IMGW, termometry mogą wskazać nawet 20°C w woj. dolnośląskim i opolskim. Najchłodniej powinno być za to na Suwalszczyźnie (do 12°C). Co więcej, możliwe, że silniejsze porywy wiatru pojawią się nad morzem, a dokładniej – w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Wtorek upłynie prawdopodobnie pod znakiem ochłodzenia. Temperatura maksymalna ma wynieść od 13°C do 17°C. Najcieplej powinno być przede wszystkim w południowej części kraju (15-17°C), a najchłodniej w północno-zachodnich regionach (13-14°C) oraz w górach (9°C). Synoptycy prognozują również, że wtorek przyniesie przelotne, niewielkie opady, głównie we wschodniej połowie Polski (do 0,5 mm).

Pogoda na środę i czwartek. Aura zdecydowanie podzieli kraj

W środę w pogodzie utrzyma się trend spadkowy. Przynajmniej jeżeli chodzi o wartości na termometrach. Możemy się bowiem spodziewać od 10°C na północnym wschodzie do 13°C na zachodzie. Jak donosi IMGW, słupki rtęci w podgórskich regionach zatrzymają się natomiast na poziomie 7. kreski. Opady deszczu mogą się pojawić jedynie na północy, ale nie powinny być zbyt intensywne (do 0,2 mm).

Eksperci twierdzą, że pogoda ulegnie znaczącej poprawie w najbliższy czwartek, ale prawdopodobnie podzieli kraj. Mieszkańcy zachodniej połowy mają odnotować ok. 13-16°C, a wschodniej tylko 11-13°C. Jak widać na modelach meteorologicznych, skrajne południe pozostanie natomiast biegunem zimna (8°C). Opady, o ile się pojawią, powinny wystąpić na zachodzie, a ich suma – wynieść do 0,1 mm.

