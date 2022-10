Pogoda na bieżący tydzień. „Fala upałów” na koniec października

Jak widać na najnowszych modelach meteorologicznych, nadchodzi kolejna „fala jesiennych upałów”, które zaczęły się w pierwszej połowie października. Chociaż przewidywane są opady deszczu, zwłaszcza na początku tygodnia w części regionów pogoda powinna „zaszaleć”, dzięki czemu na termometrach zobaczymy nawet 23°C. Nie doświadczymy również nocnych przymrozków.

Pogoda na najbliższe dni. Jesienna „fala upałów”?

Poniedziałek powinien upłynąć pod znakiem niekorzystnego biometu na północy oraz zachodzie. Co więcej, warunki będą się raczej pogarszać w pozostałych rejonach, nie licząc południowego wschodu. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie (12°C), a najcieplej w woj. dolnośląskim (21°C).

Niestety, wszystko wskazuje na to, że niebo zasnują gęste chmury, a przelotne opady deszczu będą obecne przez większość dnia, co dodatkowo wpłynie na nasze samopoczucie. IMGW ostrzega również przed burzami, jakie mogą pojawić się na zachodzie, a także silnymi porywami wiatru w górach (do 70 km/h). Możemy się też spodziewać mgieł, które mają ograniczać widoczność do 200 m.

twitter

Wtorkowa pogoda ma zostać zdominowana przez zatokę niżową, która powoli będzie przechodzić przez przeważający obszar kraju. Słupki rtęci w większości regionów mogą się wówczas zatrzymać ok. 14-18. kreski – chłodniej powinno być tylko na skrajnym południu (11°C). Aura nadal będzie sprzyjać „jesiennej chandrze”, ponieważ mamy doświadczyć silnego zachmurzenia i opadów deszczu.

Pogoda poprawi się prawdopodobnie w środę. Termometry mogą wskazać od 12-14°C na północnym wschodzie do 17-18°C na zachodzie. Eksperci twierdzą, że więcej chmur pojawi się w nad morzem i na wschodzie, gdzie możliwe, że nieco popada. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, jednak większe porywy mają wystąpić na północy kraju.

Jak informuje IMGW, z powodu nadejścia wyże w kolejnych dniach dojdzie do zmiany aury. Temperatura maksymalna w czwartek ma wynieść 14-19°C, a w weekend 16-22°C. Co więcej, przewiduje się, że wiatr rozgoni chmury, a na niebie pojawi się dużo słońca. Jak widać na aktualnych prognozach, pogoda „zaszaleje” na koniec października i przyniesie to, co można nazwać „jesienną falą upałów”.

Prognoza długoterminowa. Jaka pogoda na Dzień Wszystkich Świętych?

Chociaż początkowo synoptycy twierdzili, że wraz z nadejściem listopada pożegnamy piękną aurę, możliwe, że początek miesiąca będzie jeszcze dosyć ciepły. Poniedziałek (31 października) ma przynieść temperaturę na poziomie 14-20°C, natomiast wtorek (Dzień Wszystkich Świętych) – ok. 14-18°C. W Zaduszki słupki rtęci mogą się też zatrzymać ok. 11-16. kreski. Niestety, później nadejdzie spore ochłodzenie, a następnie nocne przymrozki.



twitter Czytaj też:

Chryzantemy, jesienne kwiaty. Odmiany, uprawa, pielęgnacjaCzytaj też:

Uszak bzowy, czyli polski grzyb mun. Jakie ma właściwości lecznicze?