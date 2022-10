Pogoda do końca tygodnia. Prognoza na zaćmienie Słońca

Częściowe zaćmienie Słońca, które ma nastąpić jeszcze we wtorek, będzie również widoczne dla mieszkańców naszego kraju. Najlepsze warunki do obserwacji powinny panować w północno-wschodnich rejonach, a najgorsze w południowo-zachodnich. Suwalszczyzna to zatem idealne miejsce do podziwiania nieba, ponieważ ns tym obszarze pokrycie Słońca przez księżyc wyniesie 46 proc., natomiast najgorzej będzie np. w Bogatyni (32 proc.).

Prognoza pogody na zaćmienie Słońca

Częściowe zaćmienie Słońca nastąpi pomiędzy godziną 11:12 i 13:34. Maksimum zjawiska powinno mieć miejsce ok. 12:23. Księżyc pokryje wtedy mniej niż połowę tarczy gwiazdy. Warto jednak pamiętać, że zjawisko należy podziwiać przez specjalne okulary, a nie w bezpośredni sposób. Niektóre media będą też udostępniać obraz na żywo w sieci, dlatego nie trzeba przerywać pracy i wychodzić na zewnątrz.

Niestety, istnieje możliwość, że zachmurzenie nieco pokrzyżuje plany obserwatorów. Chociaż chmury mają się przemieszczać, efekt prawdopodobnie będzie lekko przyćmiony, zwłaszcza że mogą wystąpić przelotne opady deszczu i słabe burze. Dobra wiadomość jest jednak taka, że powinno być stosunkowo ciepło. Temperatura maksymalna ma bowiem wynieść ok. 14-18°C.

Pogoda na kolejne dni. Prognoza do końca tygodnia

Zgodnie z najnowszymi prognozami, kolejne dni będą nieco bardziej pogodne. Możliwe, że w najbliższą środę chmury wystąpią już tylko na północy i wschodzie kraju, a wraz z nimi mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Wszystko wskazuje również na to, że słupki rtęci delikatnie wzrosną. Na termometrach zobaczymy prawdopodobnie ok. 14-19°C, a silniejszy wiatr powieje tylko nad morzem.

W kolejnych dniach pogodą będzie sterował wyż, więc słoneczna aura na dobre zapanuje nad naszym krajem. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogą się jednak nadal mierzyć z gęstymi, deszczowymi chmurami. Temperatura maksymalna w czwartek w całym kraju powinna zaś wynieść 14-19°C. W weekend możemy spodziewać się od 16°C na północnym wschodzie do 22°C na południowym zachodzie.

