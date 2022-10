Pogoda na najbliższe dni. Synoptycy prognozują nawet 21°C

Chociaż termometry wskazują naprawdę wysokie wartości, jak na październik, za oknem jest dosyć szaro. Duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu sprzyjają raczej jesiennej chandrze, a nie beztroskim spacerom po parku czy lesie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował jednak prognozę pogody, która daje nadzieję na poprawę aury.

Prognoza na nadchodzące dni. Słoneczna pogoda od czwartku

Eksperci twierdzą, że warunki biometeorologiczne, jakie będą panować w środę, mogą być jeszcze niezbyt korzystne. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nie najlepszy biomet ma osłabnąć w ciągu dnia. Co więcej, powinniśmy się cieszyć stosunkowo wysoką temperaturą. Słupki rtęci zatrzymają się prawdopodobnie ok. 13-19. kreski, a deszcz pokropi tylko na wschodzie i północnym wschodzie.

Pogoda ma się zmienić w kolejnych dniach za sprawą nadchodzącego wyżu. Możliwe, że poprawa aury na koniec miesiąca sprawi, że październik okaże się cieplejszy od września. Słońce rozgrzeje bowiem termometry w najbliższy czwartek do 18°C w centrum i 20°C na południowym zachodzie. Niestety, piękna pogoda nie wystąpi we wszystkich regionach kraju. Jak informują synoptycy, trochę chłodniej będzie w woj. warmińsko-mazurskim, którego mieszkańcy odnotują ok. 14°C. Niższa temperatura powinna iść w parze z zachmurzeniem i przelotnymi opadami.

Piątek ma przynieść jeszcze więcej słońca. Chociaż północny wschód nadal będzie prawdopodobnie polskim biegunem zimna i wilgoci, możemy się spodziewać, że pozostałe regiony pozostaną gorące i suche. Słupki rtęci mogą dosięgnąć nawet 17-21. kreski, co nie jest częste o tej porze roku. Wszystko wskazuje również na to, że podobne, korzystne warunki utrzymają się przez cały weekend.

Pogoda długoterminowa. Jak wyglądają prognozy na kolejne tygodnie?

IMGW-PIB udostępnił również najnowsze prognozy długoterminowe na najbliższe pięć tygodni. Anomalia średniej temperatury od 31 października do 4 grudnia jest zdecydowanie dodatnia w stosunku do średniej, jaką ustalono w poprzednich latach. Oznacza to, że aktualne prognozy mówią o bardzo ciepłej jesieni.

