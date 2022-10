Najpierw bardzo ciepło, a po weekendzie duża zmiana. Pogoda we Wszystkich Świętych zaskoczy

W sobotę spodziewane jest zachmurzenie od umiarkowanego na południu kraju do dużego z rozpogodzeniami na północy i w centrum. W rejonie północno-wschodniej części Polski możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17-18℃ w środkowych regionach, do 21℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie wiać umiarkowanie, na północy i wschodzie, osiągając w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

Niedziela

W niedzielę czeka nas zmienne zachmurzenie z przewagą umiarkowanego na zachodzie i południu oraz dużego na wschodzie i w środkowej części Polski. Na Podkarpaciu oraz nad ranem w centrum kraju może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14℃ na Suwalszczyźnie, przez 16-17℃ w centrum, do 21-22℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Poniedziałek

Poniedziałek w pasie od Pomorza Zachodniego po Ziemię Łódzką upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które będzie związane z porannymi mgłami, stopniowo zanikającymi w ciągu dnia. W rejonie Pomorza Zachodniego silne zamglenia, a także całkowite zachmurzenie może utrzymywać się jednak przez cały dzień, dlatego wówczas temperatura powietrza będzie tam niższa od prognozowanej o kilka stopni.

Na pozostałym obszarze kraju pierwszy dzień tygodnia przyniesie pogodną, a miejscami słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 14℃ na Suwalszczyźnie, przez 17-18℃ w centrum, do 22℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

