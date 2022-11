Pogoda na najbliższe siedem dni. Gwałtowny spadek temperatury

Jak widać w aktualnych prognozach, nadchodzi gwałtowne załamanie pogody w ciągu najbliższych dwóch dni. Średnia temperatura powietrza powinna bowiem wynieść ok. 5-9°C na przeważającym obszarze kraju. Synoptycy twierdzą jednak, że słupki rtęci podskoczą w przyszłym tygodniu, a także zdradzają, jaka aura będzie panować w drugiej połowie miesiąca.

Prognoza na siedem dni. Pogoda ma ulec zdecydowanej zmianie

W piątek 4 listopada pogoda będzie stosunkowo ładna. Chociaż termometry mogą wskazać tylko 7°C na północnym wschodzie, południowa część powinna się rozgrzać nawet do 18°C. Jak przewidują eksperci, mieszkańcy centrum odnotują natomiast ok. 11-13°C, a zachodu 13-15°C. Niestety, warunki meteorologiczne prawdopodobnie się zmienią w ciągu dnia.

Najnowsze prognozy mówią o rosnącym zachmurzeniu, które przyniesie opady deszczu. Najpierw ma popadać na południowym zachodzie, a następnie w głębi kraju.

IMGW informuje jednak, że pogoda nie będzie równie łaskawa, gdy nastanie kolejny dzień. Sobota powinna przynieść dalsze załamanie aury. Słupki rtęci mają się zatrzymać w okolicach 9-12. kreski, a spore, ciemne chmury mogą przynieść opady. Prognoza zagrożeń meteorologicznych zakłada nawet wydanie alertów przed intensywnym deszczem na południu kraju.

Możliwe, że niedziela będzie już nieco spokojniejsza, szczególnie na zachodzie, gdzie temperatura ma wynieść ok. 12°C. Mieszkańcy pozostałych regionów powinni jednak odnotować zdecydowanie niższe wartości na termometrach (6-10°C). Co więcej, opady deszczu mogą nadal występować na północy i we wschodniej połowie kraju. Podobna pogoda powinna się utrzymywać w poniedziałek.

Pogoda na kolejne dni

Wtorek będzie prawdopodobnie bardziej słoneczny. Słupki rtęci mają się zatrzymywać pomiędzy 11. i 14. kreską, a ciemniejsze chmury mogą się pojawić tylko nad północnymi rejonami. Synoptycy mówią jednak, że obędziemy się bez opadów. Niestety, aura ponownie ma się pogorszyć w środę. Chociaż temperatura wciąż wyniesie mniej-więcej 11-14°C, dzień będzie raczej dosyć deszczowy.

Znamy również prognozę na kolejny czwartek. Okazuje się, że zachmurzenie oraz opady mogą się stać jeszcze bardziej uciążliwe, ale termometry powinny wskazywać podobne wartości, co w poprzednich dniach (10-15°C). Fala ochłodzenia jest jednak nieuchronna. Warto też dodać, że brzydka, szara strona jesieni rozpoczyna zazwyczaj sezon infekcji, dlatego warto zadbać o odporność przed zmianą pogody.

Pogoda długoterminowa. Czy możemy się spodziewać ataku zimy?

Druga połowa listopada ma przynieść nocne przymrozki, ale temperatura będzie prawdopodobnie dodatnia w ciągu dnia. IMGW pociesza, że aktualne prognozy nie mówią o szybkim nadejściu zimy, więc możemy się spodziewać ciepłego, spokojnego miesiąca jak na tę porę roku. Eksperci nie przewidują też opadów deszczu ze śniegiem.

