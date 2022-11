Pogoda na 11 listopada. Zmiana aury w długi weekend

Temperatury, które dotąd odnotowano w listopadzie, są dosyć wysokie jak na ten miesiąc. Synoptycy ostrzegają jednak, że wkrótce nadejdzie fala ochłodzenia. Wartości na termometrach mają się znaleźć nieco poniżej normy dla tej pory roku, a my będziemy potrzebować dodatkowego okrycia.

Prognoza na najbliższe dni. Chłodne Święto Niepodległości?

Jak wskazują aktualne prognozy, wtorek będzie jeszcze stosunkowo pogodny. Mieszkańcy Suwalszczyzny, czyli „polskiego bieguna zimna”, mają odnotować ok. 10°C, a woj. dolnośląskiego (najcieplejszego punktu na naszej mapie) – nawet 16°C. Lekkie zachmurzenie i słabe opady deszczu mogą natomiast wystąpić jedynie na północy, tak samo, jak silniejsze porywy wiatru (do 55 km/h).

Pogoda ma jeszcze wyraźniej podzielić kraj w najbliższą środę. Temperatura maksymalna powinna bowiem wynieść 10-13°C w północno-wschodniej połowie Polski i 13-16°C w południowo-zachodniej. Co więcej, niebo nad większością regionów prawdopodobnie się zachmurzy, nie licząc południowego wschodu. Możliwe też, że trochę popada na północy, gdzie nadal będzie nieco wietrznie.

Zmiana aury powinna nastąpić w czwartek, kiedy przewiduje się nadejście chłodnego frontu atmosferycznego. Wartości na termometrach mają wówczas spaść do 9-12°C na przeważającym obszarze kraju. Jak prognozują eksperci, cieplej będzie w woj. dolnośląskim (13-14°C), a chłodniej na skrajnym południu (8°C). Niestety, opady deszczu mogą wówczas wystąpić we wszystkich regionach.

Długi weekend przywita nas raczej chłodno. Możemy trochę zmarznąć podczas piątkowych spacerów, ponieważ temperatura maksymalna ma się utrzymywać na poziomie 9-12°C. Dobra wiadomość jest jednak taka, że ewentualne opady będą prawdopodobnie znikome, a niebo głównie bezchmurne, więc deszcz nie zepsuje kilkudniowego wyjazdu w formie jesiennego „city breaku”.

Podobnie aura powinna się również kształtować w sobotę. Niedziela ma natomiast przynieść dalsze ochłodzenie. Słupki rtęci mogą spaść do 7-10. kreski na terenie większości kraju, ale raczej nie będzie padać. Synoptycy informują również o wysokim ciśnieniu przez cały długi weekend (do 1037 hPa), które może wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda długoterminowa. Prognoza na kolejne trzy tygodnie

Niestety, przyszły tydzień powinien upłynąć pod znakiem jeszcze większego ochłodzenia. Temperatura maksymalna ma się kształtować poniżej 10°C aż do piątku. Jak twierdzi IMGW, słupki rtęci wzrosną wówczas do 10-13°C w zachodniej połowie kraju. Niestety, sobota i niedziela znów raczej przyniosą spadek (kolejno do 6-9°C i 6-8°C), a w poniedziałek (21 listopada) odnotujemy od 4°C do 10°C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował również długoterminową prognozę pogody na następne trzy tygodnie. Wszystko wskazuje na to, że temperatura maksymalna ma delikatnie spaść poniżej średniej w przyszłym tygodniu, a później dopiero w grudniu. Ochłodzenie będzie jednak zdecydowanie bardziej odczuwalne pod koniec roku.

