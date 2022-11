Pogoda na najbliższe dwa tygodnie. Synoptycy odwołują zimę?

IMGW ma dobrą wiadomość dla mieszkańców północno-wschodnich regionów. Synoptycy odwołują prognozę, która mówiła o minusowej temperaturze maksymalnej w następnym tygodniu. Eksperci twierdzą bowiem, że termometry wskażą tam w najcieplejszym momencie dnia od 3°C do 8°C. Możemy się zatem cieszyć, że zima została odłożona na później, a listopad ma pozostać stosunkowo ciepły.

Prognoza do końca tygodnia. Słoneczny długi weekend

Środa to ostatni dzień przed nadejściem chłodniejszego frontu atmosferycznego, więc możemy się spodziewać, że będzie jeszcze dosyć pogodnie. Jak widać w najnowszej prognozie, odnotujemy 11-12°C na północnym wschodzie, 13-15°C w centrum i 14-16°C na południowym zachodzie. Najładniejsza aura powinna natomiast panować w południowo-wschodniej części kraju, ponieważ niebo nad pozostałymi obszarami mają pokryć gęste chmury. Słabe opady mogą zaś wystąpić na północy oraz północnym zachodzie.

Czwartek ma przynieść zmianę aury. Strefa chłodnego frontu atmosferycznego, która będzie się przemieszczać przez kraj, powinna delikatnie obniżyć słupki rtęci na termometrach. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie ok. 10°C na Suwalszczyźnie, 12°C w centrum i 13°C na Dolnym Śląsku. Możliwe, że niewielkie opady deszczu pojawią się na terenie większości kraju, a mocniej popada na skrajnym południu.

Piątek będzie prawdopodobnie stosunkowo pogodny. Termometry powinny wskazać od 9-10°C na północnym wschodzie, przez 10-11°C w centrum, do 12-13°C na południowym wschodzie. Niebo ma pozostać bezchmurne nad przeważającym obszarem kraju, a słabe opady mogą wystąpić jedynie na Suwalszczyźnie oraz w południowych, podgórskich regionach. Eksperci informują również o wysokim ciśnieniu atmosferycznym, które będzie nam towarzyszyć do końca weekendu.

Sobota i niedziela mają upłynąć pod znakiem niższej temperatury, ale przewiduje się, że będą dość słoneczne. Słupki rtęci zatrzymają się prawdopodobnie w sobotę ok. 8-9. kreski na północnym wschodzie, 10-11. w centrum i 11-12. na południu, a w niedzielę – odpowiednio na 9-10., 6-8. oraz 10-12. kresce. Chociaż będzie nieco chłodniej, synoptycy nie przewidują opadów deszczu, które mogłyby przeszkodzić np. w spacerach po parku czy lesie. Uwaga jednak na kleszcze.

Pogoda długoterminowa do 22 listopada

Poprzednie prognozy długoterminowe były dość pesymistyczne. Ich aktualizacja napawa nieco większym optymizmem. Termometry mają nie wskazywać ujemnych wartości w najcieplejszym momencie dnia, jednak nie powinniśmy liczyć na wysokie wartości. Poniedziałek i wtorek (14 i 15 listopada) mogą przynieść temperaturę na poziomie 6-8°C w niemal całym kraju i 10-12°C przy jego zachodniej granicy. Słupki rtęci powinny spaść w środę. Odnotujemy wtedy prawdopodobnie ok. 6-9°C w większości regionów.

Podobna aura ma panować w czwartek, ale możliwe, że piątek będzie już nieco cieplejszy na południowym zachodzie (10-12°C). Niestety, kolejna fala ochłodzenia pojawi się prawdopodobnie w sobotę i potrwa do poniedziałku (19-21 listopada). Temperatura powinna wówczas wynieść od 5°C do 10°C. Eksperci prognozują, że aura będzie nieco korzystniejsza we wtorek, bo odnotujemy wóczas nawet 11-12°C.

