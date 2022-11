Pogoda na długi weekend. Idealna aura na wyjazd za miasto?

Chociaż wkrótce powinno nadejść ochłodzenie, kolejne dni mają przynieść dużo słońca i stosunkowo wysoką temperaturę. Wiele osób decyduje się zatem naweekendowy wyjazddo innego miasta, aby zmienić otoczenie oraz wykorzystać piękną pogodę. Co więcej, to idealny moment na zaplanowanie wycieczki „last minute”, ponieważ wiadomo, jaka aura będzie panować przez następne cztery doby.

Pogoda na długi weekend. Najpierw deszcz, później słońce

Czwartek ma upłynąć pod znakiem brzydkiej pogody oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Temperatura maksymalna powinna się kształtować na poziomie 9-10°C na północnym wschodzie, 11-12°C w centrum i 13-14°C na południowym zachodzie. Eksperci przewidują też opady deszczu, które mogą się pojawić w południowo-wschodniej połowie kraju. Wiatr będzie raczej umiarkowany.

Synoptycy informują jednak, że chmury rozstąpią się w piątek, więc nie trzeba się martwić o brzydką pogodę w długi weekend. Termometry wskażą wtedy prawdopodobnie od 10°C na Suwalszczyźnie, przez 13°C w Łodzi, do 16°C w Szczecinie. Słabe opady deszczu, o ile w ogóle wystąpią, pojawią się jedynie na północy, tak samo, jak zachmurzenie. Możliwe, że wiatr mocniej powieje jedynie nad morzem (do 55 km/h).

Podobna aura powinna panować w sobotę. Mieszkańcy północno-wschodnich regionów mają wtedy odnotować 11°C, centralnych 13°C, natomiast północno-zachodnich 16°C. Jak można przeczytać wnajnowszych prognozach, Dolny Śląsk będzie się cieszył największą ilością słońca. Najwięcej chmur zgromadzi się zaś nad Wybrzeżem i Pomorzem, gdzie przewiduje się również słabe opadu deszczu.

Możliwe, że w nocy z 12 na 13 listopada wystąpią mgły, które będą się utrzymywać do godzin przedpołudniowych, więc należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem – zwłaszcza jeżeli planujemy podróż w niedzielny poranek.

Sama końcówka długiego weekendu ma przynieść równie ładną pogodę. Eksperci twierdzą bowiem, że słupki rtęci zatrzymają się ok. 10-14. kreski na przeważającym obszarze kraju, a kiedy mgły odejdą już w niepamięć, ich miejsce zajmie słoneczna aura. Niebo powinno pozostać bezchmurne, a wiatr będzie przeważnie dosyć słaby.

Pogoda po długim weekendzie. Kolejna fala ochłodzenia

IMGW informuje, że pogoda nie zmieni się na początku przyszłego tygodnia. Możemy się spodziewać stosunkowo korzystnej aury i temperatur na poziomie 8-15°C. Jednak jak dodają synoptycy, warunki będą się pogarszać w kolejnych dniach. Najnowsza prognoza mówi m.in. o tym, że ochłodzenie ma nadejść w najbliższą środę. Termometry mogą wtedy wskazać ok. 6-9°C na terenie większości kraju.

