Gdzie spadł śnieg? Rozpoczynamy sezon zimowy 2022/2023

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał stosunkowo niedawno nadejście termicznej zimy, jednak ze spadkiem temperatury pojawiło się coś jeszcze – pierwsze opady śniegu. Biały puch pojawił się w kilku regionach, co zaskoczyło ich mieszkańców. Zdjęcia zimowego krajobrazu krążą w sieci, stąd wiadomo, gdzie dokładnie wystąpiły opady.

Pierwszy śnieg na południu kraju. Białe Zakopane

Pierwsze opady śniegu pojawiły się przede wszystkim na południu kraju. Biały puch pokrył trawniki w niektórych miejscowościach w woj. małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, jednak nie zawsze się utrzymuje na ich powierzchni. Jak donoszą internauci, śnieg spadł w m.in. Zakopanem, Krakowie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Zamościu.

Co więcej, opady wystąpiły również w górach. Chociaż Tatry przybrały już wcześniej białe szaty, dzisiaj dołączyły do nich Sudety. Pierwszy śnieg pojawił się np. w Karkonoszach, Górach Izerskich, Masywie Śnieżnika i Górach Sowich. Wszystko wskazuje na to, że tutaj pokrywa powinna zostać na dłużej.

twitter

Opady w pozostałych regionach. Kiedy spadnie śnieg?

Okazuje się, że wspomniane, południowe regiony to nie jedyna część kraju, gdzie spadł śnieg. Suwałki są pierwszym miastem nizinnym, którego mieszkańcy podziwiają biały puch. Najnowsza prognoza pogody wskazuje, że opady mogą się tam utrzymywać przez najbliższe dni. IMGW twierdzi też, że dzisiaj znów wystąpią opady śniegu, ale głównie na południu.

twitter

Możemy się również spodziewać, że deszcz ze śniegiem pojawi się w pozostałych obszarach kraju tak, jak miało to miejsce np. na północy. Podobne opady miały bowiem wystąpić w woj. warmińsko-mazurskim, m.in. w okolicach Mrągowa, Olsztyna czy Giżycka.

Czytaj też:

Białe szaleństwo już możliwe. Pierwsze ośrodki narciarskie otwarteCzytaj też:

To najlepsze miejsca na ucieczkę przed zimą. Jeden kraj dominuje