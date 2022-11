Pogoda długoterminowa. Synoptycy nie mają wątpliwości. Nadciągają zmiany

Chociaż pierwszy śnieg spadł w większości regionów, IMGW informuje, że to jeszcze nie początek zimy. Okazuje się bowiem, że nadchodzi fala ocieplenia, dzięki której będziemy się mogli nacieszyć ostatnim powiewem jesieni. Pogoda powinna się poprawić jeszcze w bieżącym tygodniu, a korzystne warunki mają potrwać przynajmniej do końca listopada.

Prognoza do końca tygodnia. Powrót jesiennej aury

Jak informują eksperci, niekorzystny biomet będzie panował przez większość poniedziałku. Wszystko przez duże zachmurzenie, które mocno wpłynie na nasze samopoczucia i produktywność. Co więcej, ciemnym chmurom mają towarzyszyć opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Uwaga także na oblodzenia.

Temperatura maksymalna powinna wynieść od ok. -3°C na północy, przez 2°C w centrum, do 5°C na południowym zachodzie. Silniejsze porywy wiatru (do 55 km/h), które wzrosną do poziomu zawiei i zamieci śnieżnych, mogą natomiast wystąpić w Karpatach.

twitter

Poprawa pogody jest prognozowana na wtorek. IMGW podkreśla, że chmury ustąpią miejsca słońcu zwłaszcza nad południową częścią kraju. Niestety, opady śniegu i deszczu ze śniegiem mają wystąpić zarówno na północy i wschodzie, jak i na skrajnym południu. Termometry mogą wówczas wskazać -1°C na Suwalszczyźnie, 2°C w Warszawie oraz 5°C na Dolnym Śląsku.

W Karpatach ponownie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne, które będą powodowane przez naprawdę silne porywy wiatru (do 75 km/h). Mocniej powiać może również w pozostałych rejonach, a szczególnie nad morzem.

Aktualna prognoza pogody wskazuje, że w środę oraz czwartek ponownie się zachmurzy, a opady śniegu i deszczu ze śniegiem pojawią się na terenie większości kraju. Możliwe, że wystąpi gołoledź. Ślisko będzie zwłaszcza na północnym zachodzie, gdzie opady mogą okresowo zamarzać. Mamy jednak odnotować wzrost temperatury. Termometry wskażą od 0°C na Podlasiu do 6°C na Dolnym Śląsku. Wiatr powinien nieco osłabnąć.

Piątek ma przynieść jeszcze korzystniejszą aurę. Chmury mogą się pojawić głównie na wschodzie i północy, gdzie lokalnie popada deszcz ze śniegiem lub deszcz. Słupki rtęci podskoczą natomiast do 1. kreski w polskim biegunie zimna (na Suwalszczyźnie) oraz do 9. kreski na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim.

Zachmurzenie i opady deszczu mogą nieco zepsuć najbliższy weekend. Dobra wiadomość jest jednak taka, że będzie prawdopodobnie stosunkowo ciepło. Termometry powinny bowiem wskazać między 1°C na północnym wschodzie, a 9°C na południowym wschodzie. Synoptycy nie prognozują także większych porywów wiatru.

Pogoda na kolejny tydzień. Prognoza do 4 grudnia

IMGW informuje, że jeszcze cieplej będzie w przyszłym tygodniu. Jak widać w najnowszych modelach meteorologicznych, temperatura powinna wzrosnąć przede wszystkim w poniedziałek oraz wtorek. Chociaż później znowu mamy zaobserwować delikatne ochłodzenie, najnowsze prognozy wskazują, że do kolejnej niedzieli (4 grudnia) nie odnotujemy mniej niż 2°C na przeważającym obszarze kraju.

twitter Czytaj też:

Te błędy sprawią, że twój samochód zimą może się zepsuć. Albo w ogóle nie ruszy z miejscaCzytaj też:

Polacy leczą przeziębienie antybiotykami. Alarmujący raport