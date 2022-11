Pogoda do piątku. Będzie trudno o optymizm

Niekorzystny biomet pojawia się wtedy, kiedy pogoda ulega znaczącemu pogorszeniu lub zmianie. Odczuwamy wówczas silny spadek nastroju, mniejszą gotowość do działania, a nawet skoki ciśnienia, które mogą stanowić zagrożenie dla starszych czy schorowanych osób. Niestety, wszystko wskazuje na to, że musimy się przygotować na wystąpienie podobnych objawów w najbliższych dniach.

Prognoza do piątku. Pochmurno, wilgotno i zimno

Jak informuje IMGW, niekorzystna biotropia będzie panować do końca środy na terenie całego kraju. Temperatura maksymalna powinna bowiem wynieść jedynie od -2°C na północnym wschodzie, przez 2°C w centrum, do 4°C na południowym zachodzie. Co więcej, zachmurzenie i opady mają dodatkowo zaburzyć panującą aurę i negatywnie wpływać na nasze samopoczucia.

Mieszkańcy południowych, wschodnich i centralnych regionów mogą się spodziewać śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki (lokalnie marznącej). Uwaga też na wiatr, który prawdopodobnie mocniej powieje nad morzem.

twitter

Czwartek powinien przynieść jeszcze brzydszą pogodę. Termometry mają wskazać -1°C w Suwałkach, 1°C w Warszawie i 3°C na Dolnym Śląsku, natomiast opady mogą wystąpić we wszystkich regionach. Jak można zobaczyć w najnowszych prognozach, śnieg pojawi się we wschodniej części kraju, a deszcz i deszcz ze śniegiem spadną na zachodzie. Silniejszy wiatr pojawi się raczej tylko na południu.

Eksperci przewidują, że aura ulegnie nieznacznej poprawie w piątek. Temperatura maksymalna ma wynieść ok. -1°C na północnym wschodzie, 0°C w centrum oraz 5°C na południowym zachodzie. Biały puch pojawi się prawdopodobnie jedynie w górach i na Suwalszczyźnie, a opady deszczu ze śniegiem w centrum. Nie musimy się jednak obawiać wiatru, który powinien zdecydowanie osłabnąć.

Pogoda na weekend. Cieplej, ale nadal deszczowo

Weekend będzie raczej pochmurny. Synoptycy prognozują przede wszystkim opady deszczu, jednak możliwe, że mieszkańcy woj. podlaskiego doświadczą także deszczu ze śniegiem. Chociaż pierwotnie zakładano, że termometry wskażą nawet 9°C na południowym zachodzie, temperatura powinna być nieco niższa. Sobota i niedziela zapowiadają się jednak jako najcieplejsze dni w bieżącym tygodniu.

Czytaj też:

Prawdziwki w listopadzie? Zdjęcia z polskiego lasu wprawiają w osłupienieCzytaj też:

Oto, co powinieneś wymienić w aucie przed zimą. Nie tylko opony