Pogoda podzieli kraj. Jesienno-zimowy weekend

Jak przewidują synoptycy, pogoda wkrótce podzieli kraj. Opady deszczu i temperatura sięgająca 7°C mają wystąpić w zachodnich regionach, natomiast śnieg i odczuwalne przymrozki – we wschodnich. Podobna tendencja powinna się utrzymywać jeszcze na początku przyszłego tygodnia, przynajmniej do czwartku. IMGW twierdzi bowiem, że grudzień przyniesie znaczne ochłodzenie.

Prognoza na weekend. Jesienny zachód oraz zimowy wschód

Niestety, weekend rozpocznie się niezbyt optymistycznie. Niekorzystny biomet, który będzie panował przez większość piątku, negatywnie wpłynie na nasze nastroje. Wszystko przez zachmurzenie, opady i mgły. Przejaśnienia mają wystąpić jedynie na zachodzie, gdzie prognozowany jest deszcz. Mieszkańcy pochmurnego wschodu i południa mogą natomiast oczekiwać śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna powinna wynieść od ok. -2°C w Suwałkach, przez 0°C w Warszawie, do 7°C w Zielonej Górze. Wiatr będzie prawdopodobnie słaby i zmienny na przeważającym obszarze kraju, a na zachodzie – południowy i południowo-wschodni.

Chociaż sobota nadal będzie raczej pochmurna, możemy się spodziewać nieco większych przejaśnień. Słabe opady deszczu i mżawki mają się pojawić w zachodnich regionach, a pozostały obszar powinien się mierzyć ze śniegiem lub deszczem ze śniegiem. Najnowsze prognozy mówią również o mgle, która będzie ograniczać widoczność do 200 m i znacząco utrudniać warunki na drodze.

Termometry mogą wówczas wskazać od ok. -1°C do 0°C na wschodzie, od 1°C do 5°C w centrum oraz od 6°C do 7°C na zachodzie. Eksperci informują, że wiatr nadal będzie zdecydowanie słaby i zmienny, choć przeważnie północno-zachodni.

Jak donosi IMGW, gęste chmury pokryją także niedzielne niebo. Końcówka tygodnia powinna jednak przynieść opady tylko na wschodzie i miejscami na południu kraju. Synoptycy prognozują bowiem, że wspomniane regiony przyprószy śnieg lub pokryje deszcz ze śniegiem. Mgły mają natomiast wystąpić na północy i lokalnie zamienić się w szadź. Możliwe zatem, że drogi będą dosyć śliskie.

Temperatura wyniesie prawdopodobnie od ok. -1°C na Suwalszczyźnie, przez 0°C na Mazowszu, do 5°C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powinien przybrać południowo-wschodni kierunek w większości regionów, a na wschodzie – zachodni.

Prognoza na przyszły tydzień. Pogoda utrzyma się do czwartku

Eksperci twierdzą, że różnice pomiędzy „jesiennym zachodem” i „zimowym wschodem” będą jeszcze bardziej widoczne na początku przyszłego tygodnia. Chociaż zachmurzenie powinno dominować nad całym krajem, opady śniegu mają występować jedynie we wschodnich regionach. Mieszkańcy Suwałk mogą odnotować maksymalnie 2°C, a Dolnego Śląska – 8°C.

IMGW opublikował również pogodę długoterminową na grudzień. Aktualne modele meteorologiczne wskazują, że nadchodzący miesiąc będzie się znajdował zdecydowanie poniżej „anomalii termicznej”, co oznacza, że zmarzniemy nieco bardziej niż w poprzednich latach.

