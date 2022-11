Pogoda zaskoczyła synoptyków. Nadchodzi fala ocieplenia?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaktualizował prognozę długoterminową. Chociaż kolejny tydzień miał przynieść całodobowe, nawet kilkunastostopniowe mrozy, najnowszy model WRF-GFS Medium wskazuje, że będzie stosunkowo ciepło. Eksperci zaznaczają jednak, że najpierw trochę zmarzniemy, ponieważ temperatura w nadchodzący weekend powinna wynieść od -6°C do 4°C.

Pogoda do końca tygodnia. Mroźny oraz śnieżny weekend

Pochmurna, wilgotna, a nawet mglista aura będzie miała negatywny wpływ na nasze samopoczucia przez większość wtorku. Niekorzystny biomet powinien panować na przeważającym obszarze kraju, zaś obojętny na południu. Mieszkańcy północy mają natomiast doświadczyć słabych opadów śniegu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Świeża warstwa białego puchu może pojawić się również w Sudetach.

W ciągu doby temperatura maksymalna na Suwalszczyźnie wyniesie prawdopodobnie 0°C a minimalna -6°C. Jeżeli chodzi o Warszawę, termometry wskażą maks. 3°C i min. 0°C. Gorzów Wielkopolski odnotujemy od 2°C do ok. 7°C. Na południowym zachodzie pogodą będzie psuł wiatr.

Środa powinna przynieść niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie. W całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. Możemy się też spodziewać od -4°C do 0°C w Suwałkach, od 0°C do 2°C w Warszawie, a także od 0°C do 4°C w Poznaniu i Rzeszowie.

W czwartek słabe opady deszczu są prognozowane tylko nad morzem, a temperatura powinna nieznacznie spaść w porównaniu do wartości ze środy. Możemy bowiem odnotować maks. -2°C na północnym wschodzie, 1°C w centrum i 3-4°C na zachodzie. Synoptycy twierdzą, że zdecydowanie zimniej będzie w piątek, kiedy termometry wskażą od -8°C w Suwałkach do 2°C w Szczecinie.

Najnowsze modele meteorologiczne mówią także o opadach śniegu w najbliższy weekend. Padać będzie głównie w północno-wschodnich regionach, ale poprószyć może również w pozostałych regionach. W wielu miejscach mrozy mają się utrzymać przez całą sobotę oraz niedzielę. Termometry mogą maksymalnie pokazać od -6°C na Suwalszczyźnie, przez -2°C w Warszawie, do 5°C we Wrocławiu.

Pogoda na grudzień. Możemy odnotować nawet 10°C

Wcześniejsze ustalenia IMGW mówiły o całodobowym, kilkunastostopniowym mrozie w przyszłym tygodniu, ale aktualne prognozy wskazują, że będzie o wiele cieplej. Słupki rtęci mają bowiem nie spadać poniżej 1°C w najcieplejszym momencie dnia na terenie większości kraju. Najzimniej, bo ok. -14°C będzie w poniedziałek, a najcieplej (ok. 10°C) w sobotę (5 i 10 grudnia). Warto również wspomnieć, że termometry mogą jeszcze wskazać -11°C we wtorek (6 grudnia). W kolejnych dniach mrozy mają osiągać poziom maks. -4°C.

