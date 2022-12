Pogoda zepsuje weekend. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) początkowo wydał ostrzeżenia przed opadami marznącymi tylko dla południowo-wschodnich regionów (częściowo dla woj. lubelskiego oraz podkarpackiego). W kolejnych godzinach alertami objęto ponad połowę kraju, omijając jedynie północ oraz fragment zachodu. Niektóre ostrzeżenia będą obowiązywać przez cały piątek, a inne aż do soboty. Uwaga na drogach, ponieważ w wielu miejscach wystąpi gołoledź.

Prognoza pogody na weekend. Śnieg, mróz oraz gołoledź

Synoptycy twierdzą, że weekend upłynie pod znakiem naprawdę brzydkiej pogody, ale piątek powinien jeszcze przynieść stosunkowo spokojną aurę. Chociaż niekorzystne warunki biometeorologiczne oraz zachmurzenie mają panować na przeważającym obszarze kraju, opady śniegu są prognozowane tylko w południowo-wschodnich regionach. Przejaśnienia mogą natomiast wystąpić na północy.

Piątek będzie jednak prawdopodobnie chłodniejszy od reszty weekendu. Maksymalna temperatura powietrza powinna bowiem wynieść od ok. -4°C w Suwałkach, przez -1°C w Warszawie i Łodzi, do 2-3°C we Wrocławiu i Szczecinie. Słupki rtęci mają spaść w nocy. Termometry mogą wówczas wskazać od -5°C do -7°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich.

Jak przewidują eksperci, pogoda ulegnie zmianie kolejnego dnia. Chmury mają pokrywać niebo przez większość dnia, a co gorsza, na przeważającym obszarze kraju spadnie śnieg. Lepsze warunki mogą panować jedynie na południu, gdzie prognozuje się większe przejaśnienia i brak opadów. Mieszkańcy południowo-wschodnich regionów mogą spodziewać się deszczu, mżawki oraz gołoledzi.

Temperatura maksymalna powinna wynieść w sobotę ok. -3°C na Suwalszczyźnie, 0°C na Mazowszu, 2°C na Dolnym Śląsku i 3°C w Małopolsce. Większe mrozy mogą znów wystąpić w nocy, jednak wiatr będzie raczej dosyć słaby.

Aktualne prognozy mówią o wzroście zachmurzenia na koniec tygodnia. Gęste, ciemne chmury mają przynieść opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu w północno-zachodniej części kraju. IMGW donosi też o zwiększonym ryzyku powstawania gołoledzi. Ładniejsza aura powinna natomiast ponownie panować w południowych regionach, gdzie przewiduje się brak jakichkolwiek opadów.

Niedziela będzie raczej najcieplejszym dniem podczas weekendu. Termometry mają wtedy wskazać od 0°C na północnym wschodzie, przez 2°C w centrum oraz na północnym zachodzie, do 4°C na południowym zachodzie i 5°C na południu.

Pogoda w przyszłym tygodniu. Ponowny spadek temperatury

IMGW opublikował także prognozę na początek przyszłego tygodnia. Możemy się spodziewać dużego zachmurzenia od poniedziałku do czwartku oraz śniegu i deszczu ze śniegiem. Cały czas będzie również istniało prawdopodobieństwo powstawania gołoledzi związane z występowaniem opadów marznących. Temperatura powinna zaś oscylować na poziomie od -4°C w Suwałkach do 4-5°C na Dolnym Śląsku.

