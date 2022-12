Pogoda na weekend. Walka niżu i wyżu, spora różnica temperatur

W sobotę spodziewane jest na ogół duże zachmurzenie. Na zachodzie, północy i w centrum kraju pojawią się opady śniegu do 1-5 centymetrów, lokalnie śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0℃ w centrum kraju, do 4℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza na niedzielę

Niedziela zapowiada się pochmurno. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach pojawi się do 1-3 cm śniegu lub deszcz ze śniegiem o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 6℃ na południu. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czym zaskoczy nas pogoda w poniedziałek?

W poniedziałek czeka nas pochmurna i miejscami mglista aura. Na zachodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu z deszczem i deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od -1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum, do 6℃ na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na wschodzie okresami może być silniejszy.