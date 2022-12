Mróz, śnieg i deszcz. Oto prognoza pogody na najbliższe dni

Jak informuje IMGW, bieżący tydzień maluje się w szarych barwach. Możemy się bowiem spodziewać niemal całego wachlarza niekorzystnych zjawisk pogodowych – opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu, a także ciągłego zachmurzenia, porywistego wiatru, mgieł i gołoledzi. Druga połowa miesiąca powinna natomiast przynieść ocieplenie.

Pogoda do końca tygodnia. Chmury i opady zdominują aurę

Chociaż same poniedziałki bywają wymagające, pogoda dołoży wszelkich starań, aby jeszcze bardziej utrudnić początek tygodnia. Eksperci prognozują, że niekorzystny biomet będzie panować na terenie większości kraju (warunki mogą się przejściowo poprawić w centrum i na południu). Wszystko przez zachmurzenie, które zaowocuje opadami śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu.

Termometry mają maksymalnie wskazać od -1°C na północnym wschodzie, przez 2-3°C w centrum, do 6-8°C na południowym zachodzie. Temperatura odczuwalna będzie jednak prawdopodobnie trochę niższa we wschodnich regionach ze względu na porywisty wiatr.

Niestety, wtorek powinien przynieść kolejne załamanie pogody. Jak można przeczytać w aktualnych prognozach, chmury będą nadal pokrywać niebo nad całym krajem. Możemy przygotować parasolki, ponieważ przewiduje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu, który będzie zamarzał na północnym wschodzie, powodując gołoledź. Mgły mogą zaś rano ograniczać widoczność do 300 m.

Słupki rtęci mają się zatrzymać we wtorek między 1-2. kreską na Suwalszczyźnie, 4-5. na Mazowszu, 5-6. na Dolnym Śląsku i 6-7. na Podkarpaciu. IMGW donosi też, że noc będzie mroźna, przynajmniej na północy kraju.

Środa wciąż powinna stać pod znakiem niekorzystnej aury, która motywuje głównie do pozostania w łóżku. Duże zachmurzenie będzie prawdopodobnie panowało przez większość dnia, a przejaśnienia, o ile w ogóle wystąpią, sprawią, że zatęsknimy za słońcem. Chmury mają dodatkowo przynieść opady śniegu lub deszcze ze śniegiem na przeważającym obszarze kraju, nie licząc zachodnich rejonów.

Eksperci informują, że maksymalna temperatura powietrza wyniesie w środę ok. 1-2°C w Suwałkach, 3-4°C w Warszawie, 5-6°C we Wrocławiu. Przewiduje się słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile w nadmorskich miejscowościach.

Chociaż później mamy nieco odetchnąć od zachmurzenia oraz opadów, najnowsze prognozy mówią o nadejściu ochłodzenia. Termometry mogą bowiem wskazać 1-5°C w czwartek i piątek. Co więcej, noce będą raczej mroźne, zwłaszcza na północnym wschodzie oraz w dolinach górskich (ok. -5°C). Warunki pogodowe mają się jednak jeszcze bardziej pogorszyć podczas nadchodzącego weekendu.

Opady mogą powrócić w sobotę. Synoptycy przewidują wówczas śnieg na zachodzie i południu oraz deszcz ze śniegiem i sam deszcz na wschodzie. Biały puch powinien także przyprószyć nad morzem i w woj. podkarpackim w niedzielę. Temperatura będzie natomiast prawdopodobnie wynosić w sobotę od 0°C w Suwałkach do 10°C w Rzeszowie, a w niedzielę od -2°C do 3°C.

Prognoza na kolejny tydzień. Możliwa poprawa pogody?

Prognoza długoterminowa budzi nadzieje na poprawę aury w przyszłym tygodniu. IMGW opublikował jednak dwa modele meteorologiczne. Model WRF-GFS zwiastuje ocieplenie od środy (14 grudnia) do nawet 7°C, zaś model GFS wskazuje na to, że ochłodzenie potrwa nieco dłużej.

Wyższe temperatury są tutaj prognozowane dopiero w niedzielę (18 grudnia). Termometry mogą wówczas maksymalnie wskazać od 0°C do 4°C. Reszta tygodnia jest oznaczona niebieskim kolorem, co oznacza całodobowe mrozy w niektórych regionach (od -3°C do -13°C).

